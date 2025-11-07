https://ria.ru/20251107/formula-2053530327.html
Пилот из "Макларена" показал лучшее время в истории Гран-при Бразилии
Пилот из "Макларена" показал лучшее время в истории Гран-при Бразилии - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Пилот из "Макларена" показал лучшее время в истории Гран-при Бразилии
Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис показал лучшее время в сессии свободных заездов на 21-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T18:52:00+03:00
2025-11-07T18:52:00+03:00
2025-11-07T19:24:00+03:00
спорт
ландо норрис
оскар пиастри
нико хюлькенберг
макларен
формула-1
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892290367_0:637:1366:1405_1920x0_80_0_0_ef1021ac4b3fd73bc3715ec8b12e4ba1.jpg
/20251031/sport-2052208609.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892290367_0:365:1366:1390_1920x0_80_0_0_4c0e47e380ee5d129cc0df092e483f82.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ландо норрис, оскар пиастри, нико хюлькенберг, макларен, авто
Спорт, Ландо Норрис, Оскар Пиастри, Нико Хюлькенберг, Макларен, Формула-1, Авто
Пилот из "Макларена" показал лучшее время в истории Гран-при Бразилии
Норрис из "Макларена" побил рекорд этапа Гран-при Бразилии "Формулы-1"