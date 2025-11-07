Рейтинг@Mail.ru
Пилот из "Макларена" показал лучшее время в истории Гран-при Бразилии
Формула-1
 
18:52 07.11.2025 (обновлено: 19:24 07.11.2025)
Пилот из "Макларена" показал лучшее время в истории Гран-при Бразилии
Пилот из "Макларена" показал лучшее время в истории Гран-при Бразилии

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис показал лучшее время в сессии свободных заездов на 21-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который проходит на автодроме в Сан-Паулу.
Время Норриса - 1 минута 9,975 секунды. Вторым стал его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри (отставание - 0,023 секунды), третьим - немец Нико Хюлькенберг из "Кик Заубер" (+0,619).
Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" показал 17-е время (+1,393), семикратный чемпион "Формулы-1" британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон - 19-е (+1,551).
Позднее в пятницу состоится квалификация к спринтерской гонке, которая запланирована на субботу.
Лиам Лоусон - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
FIA признала Лоусона невиновным в инциденте с маршалами
31 октября, 21:37
 
Формула-1СпортЛандо НоррисОскар ПиастриНико ХюлькенбергМакларенАвто
 
