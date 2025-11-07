Дубль и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 6:3 (0:2, 2:0, 4:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Гейдж Гонсалвес (21-я минута), Доминик Джеймс (24), который ранее не набирал очков в НХЛ, Никита Кучеров (43, 55) и Брэндон Хэйгел (45, 60). В составе проигравших отличились Иван Барбашев (8, 16) и Митчелл Марнер (44).
07 ноября 2025 • начало в 06:00
Завершен
07:25 • Иван Барбашев
15:53 • Иван Барбашев
43:37 • Митчелл Марнер
20:36 • Гаге Гонсалвеш
(Доминик Джеймс)
23:28 • Доминик Джеймс
42:48 • Никита Кучеров
44:12 • Брэндон Хагель
(Доминик Джеймс)
54:13 • Никита Кучеров
59:13 • Брэндон Хагель
Кучеров в 12 матчах текущего сезона набрал 14 очков (7 голов + 7 передач). Отдавший также голевую передачу Барбашев довел количество очков в текущем сезоне до 14 (6+8) в 13 встречах. Этот дубль стал для него первым с февраля, когда он набрал 4 очка (2+2) в игре с "Чикаго Блэкхокс".
"Тампа", набрав 16 очков, занимает пятое место в таблице Атлантического дивизиона, "Вегас" с 17 баллами идет вторым в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче дня "Флорида" обыграла в гостях "Лос-Анджелес Кингз" (5:2), российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 24 броска.