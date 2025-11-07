Рейтинг@Mail.ru
Дубль и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Вегас" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:45 07.11.2025 (обновлено: 09:23 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/dubl-2053343679.html
Дубль и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Вегас" в матче НХЛ
Дубль и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Вегас" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Дубль и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Вегас" в матче НХЛ
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T08:45:00+03:00
2025-11-07T09:23:00+03:00
хоккей
спорт
лас-вегас
никита кучеров
иван барбашев
митчелл марнер
тампа-бэй лайтнинг
вегас голден найтс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735541008_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_c88666709fff04bd156e41dbb14fc852.jpg
/20251107/nkhl-2053338441.html
лас-вегас
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735541008_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_f85762e9d4ad641769d1db4be5ac5663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лас-вегас, никита кучеров, иван барбашев, митчелл марнер, тампа-бэй лайтнинг, вегас голден найтс, чикаго блэкхокс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Лас-Вегас, Никита Кучеров, Иван Барбашев, Митчелл Марнер, Тампа-Бэй Лайтнинг, Вегас Голден Найтс, Чикаго Блэкхокс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Дубль и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

"Тампа" обыграла "Вегас" в матче НХЛ благодаря дублю и передаче Кучерова

© ФотоНападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Нападающий Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 6:3 (0:2, 2:0, 4:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Гейдж Гонсалвес (21-я минута), Доминик Джеймс (24), который ранее не набирал очков в НХЛ, Никита Кучеров (43, 55) и Брэндон Хэйгел (45, 60). В составе проигравших отличились Иван Барбашев (8, 16) и Митчелл Марнер (44).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 ноября 2025 • начало в 06:00
Завершен
Вегас
3 : 6
Тампа-Бэй
07:25 • Иван Барбашев
(Ноа Ханифин, Митчелл Марнер)
15:53 • Иван Барбашев
(Митчелл Марнер, Джек Айкел)
43:37 • Митчелл Марнер
(Джек Айкел, Иван Барбашев)
20:36 • Гаге Гонсалвеш
(Доминик Джеймс)
23:28 • Доминик Джеймс
(Оливер Бьеркстранд, Янис Жером Мозер)
42:48 • Никита Кучеров
(Оливер Бьеркстранд, Джейк Гентцель)
44:12 • Брэндон Хагель
(Доминик Джеймс)
54:13 • Никита Кучеров
(Виктор Хедман, Брэндон Хагель)
59:13 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Кучеров в 12 матчах текущего сезона набрал 14 очков (7 голов + 7 передач). Отдавший также голевую передачу Барбашев довел количество очков в текущем сезоне до 14 (6+8) в 13 встречах. Этот дубль стал для него первым с февраля, когда он набрал 4 очка (2+2) в игре с "Чикаго Блэкхокс".
"Тампа", набрав 16 очков, занимает пятое место в таблице Атлантического дивизиона, "Вегас" с 17 баллами идет вторым в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче дня "Флорида" обыграла в гостях "Лос-Анджелес Кингз" (5:2), российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 24 броска.
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Гол Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ
7 ноября, 07:34
 
ХоккейСпортЛас-ВегасНикита КучеровИван БарбашевМитчелл МарнерТампа-Бэй ЛайтнингВегас Голден НайтсЧикаго БлэкхоксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала