Хет-трик Данилова принес ЦСКА волевую победу над "Спартаком" в МФЛ
Хет-трик Данилова принес ЦСКА волевую победу над "Спартаком" в МФЛ - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Хет-трик Данилова принес ЦСКА волевую победу над "Спартаком" в МФЛ
2025-11-07

ЦСКА одержал домашнюю победу над "Спартаком" в московском дерби, которое состоялось в рамках 29-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
2025-11-07T20:10:00+03:00
2025-11-07T20:10:00+03:00
2025-11-07T20:11:00+03:00
Хет-трик Данилова принес ЦСКА волевую победу над "Спартаком" в МФЛ
ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Молодежной футбольной лиги