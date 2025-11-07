Рейтинг@Mail.ru
Хет-трик Данилова принес ЦСКА волевую победу над "Спартаком" в МФЛ - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:10 07.11.2025 (обновлено: 20:11 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/cska-2053549871.html
Хет-трик Данилова принес ЦСКА волевую победу над "Спартаком" в МФЛ
Хет-трик Данилова принес ЦСКА волевую победу над "Спартаком" в МФЛ - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Хет-трик Данилова принес ЦСКА волевую победу над "Спартаком" в МФЛ
ЦСКА одержал домашнюю победу над "Спартаком" в московском дерби, которое состоялось в рамках 29-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T20:10:00+03:00
2025-11-07T20:11:00+03:00
футбол
спорт
кирилл данилов
пфк цска
спартак москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932686180_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_277aeb740df05a24c4ac8a416ffb7e9d.jpg
/20251107/zenit-2053515429.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932686180_142:0:1280:853_1920x0_80_0_0_0bba6aabdac1df08e21eed83bc1885b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кирилл данилов, пфк цска, спартак москва
Футбол, Спорт, Кирилл Данилов, ПФК ЦСКА, Спартак Москва
Хет-трик Данилова принес ЦСКА волевую победу над "Спартаком" в МФЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Молодежной футбольной лиги

© Фото : Пресс-служба ПФК ЦСКАБолельщики ПФК ЦСКА
Болельщики ПФК ЦСКА - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Пресс-служба ПФК ЦСКА
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ЦСКА одержал домашнюю победу над "Спартаком" в московском дерби, которое состоялось в рамках 29-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча на арене ЦСКА завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе армейцев хет-трик оформил Кирилл Данилов (56-я минута, 68-я - с пенальти, 73-я). У "Спартака" дубль оформил Даниил Житников (17,19).
ЦСКА с 63 очками занимает третье место в таблице МФЛ. "Спартак" (43) располагается на седьмой строчке. Ранее санкт-петербургский "Зенит" (67) обыграл казанский "Рубин" и досрочно стал победителем турнира.
В заключительном туре, матчи которого состоятся 21 ноября, ЦСКА сыграет в гостях с "Краснодаром", а "Спартак" примет самарские "Крылья Советов".
Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Зенит - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Зенит" досрочно выиграл чемпионат Молодежной футбольной лиги
7 ноября, 17:41
 
ФутболСпортКирилл ДаниловПФК ЦСКАСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала