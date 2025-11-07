Рейтинг@Mail.ru
У пятикратной чемпионки Европы по фигурному катанию украли медали - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:01 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/bonali-2053457095.html
У пятикратной чемпионки Европы по фигурному катанию украли медали
У пятикратной чемпионки Европы по фигурному катанию украли медали - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
У пятикратной чемпионки Европы по фигурному катанию украли медали
Пятикратная чемпионка Европы по фигурному катанию француженка Сурия Бонали лишилась своих спортивных наград в результате ограбления ее дома в Лас-Вегасе (США). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T15:01:00+03:00
2025-11-07T15:01:00+03:00
фигурное катание
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012907013_246:0:3626:1901_1920x0_80_0_0_8db0da3a530b63d32bb930f544687e3f.jpg
/20210912/vesnina-1749719232.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012907013_1087:0:3622:1901_1920x0_80_0_0_1b4fa90591920ea6a4b3b764fd9a4997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Фигурное катание, Спорт
У пятикратной чемпионки Европы по фигурному катанию украли медали

Пятикратная чемпионка Европы фигуристка Бонали лишилась наград после ограбления

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пятикратная чемпионка Европы по фигурному катанию француженка Сурия Бонали лишилась своих спортивных наград в результате ограбления ее дома в Лас-Вегасе (США).
«
"Все медали, которые я завоевала, участвуя в различных чемпионатах мира и Европы, к сожалению, пропали. Несколько дней назад неизвестные ограбили мой дом и украли ценные вещи. Небольшое напоминание жителям Вегаса и ломбардам: если вы увидите в продаже иностранные золотые и серебряные медали, пожалуйста, позвоните в полицию", - написала 51-летняя Бонали в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Бонали также является трехкратной вице-чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой Франции.
Елена Веснина - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
У теннисистки Весниной украли олимпийские медали
12 сентября 2021, 06:33
 
Фигурное катаниеСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала