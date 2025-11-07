https://ria.ru/20251107/bonali-2053457095.html
У пятикратной чемпионки Европы по фигурному катанию украли медали
Пятикратная чемпионка Европы по фигурному катанию француженка Сурия Бонали лишилась своих спортивных наград в результате ограбления ее дома в Лас-Вегасе (США). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
