Журова назвала несправедливым окончательное решение суда по Валиевой

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой была максимально несправедливой, а лишения ее золотой медали чемпионата Европы стоило ожидать.
Международный союз конькобежцев (ISU) в среду официально лишил Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года. После пересмотра результатов победа присуждена другой россиянке - Анне Щербаковой.
«
"Это, к сожалению, такое правило. Неважно, какого человека дисквалифицируют. Будь то Камила, американец или немец. Его лишают медалей. Здесь неправильно и несправедливо то, что она не смогла оспорить дисквалификацию и суд не смог предоставить нужные аргументы и защитить ее. Компонент, конечно, был в ее организме. И тут о медалях не может идти речи. Но дисквалификация - это уже следующий этап. Она максимально несправедлива", - сказала Журова.
Федеральный суд Швейцарии 30 октября сообщил, что отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Суд посчитал доводы спортсменки необоснованными и отметил, что большинство аргументов защиты основано на данных, появившихся уже после вынесения решения CAS.