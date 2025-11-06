Рейтинг@Mail.ru
Журова назвала несправедливым окончательное решение суда по Валиевой
06.11.2025
Фигурное катание
 
21:56 06.11.2025
Журова назвала несправедливым окончательное решение суда по Валиевой
Журова назвала несправедливым окончательное решение суда по Валиевой
Журова назвала несправедливым окончательное решение суда по Валиевой

Журова: несправедливо, что фигуристка Валиева не смогла оспорить дисквалификацию

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой была максимально несправедливой, а лишения ее золотой медали чемпионата Европы стоило ожидать.
Международный союз конькобежцев (ISU) в среду официально лишил Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года. После пересмотра результатов победа присуждена другой россиянке - Анне Щербаковой.
Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Тутберидзе показала новое оружие: эта фигуристка готова брать только золото
3 ноября, 18:20
«
"Это, к сожалению, такое правило. Неважно, какого человека дисквалифицируют. Будь то Камила, американец или немец. Его лишают медалей. Здесь неправильно и несправедливо то, что она не смогла оспорить дисквалификацию и суд не смог предоставить нужные аргументы и защитить ее. Компонент, конечно, был в ее организме. И тут о медалях не может идти речи. Но дисквалификация - это уже следующий этап. Она максимально несправедлива", - сказала Журова.
Федеральный суд Швейцарии 30 октября сообщил, что отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Суд посчитал доводы спортсменки необоснованными и отметил, что большинство аргументов защиты основано на данных, появившихся уже после вынесения решения CAS.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Соблазняла и покоряла: как прошел дебют Валиевой в самой взрослой роли
1 ноября, 23:00
 
