Велогонщик из России снова выступит за XDS Astana Team в Мировом туре

"За прошедший сезон Глеб серьезно добавил в командной работе, в помощи лидерам и по ходу гонки, и в финале, в спринте. Он провел целую серию хороших гонок, которые завершались для нас или победами, или призовыми местами. Думаю, их тандем с Максом Кантером в этом году был очень плодотворным. В следующем сезоне мы сможем привлекать Глеба и к гонкам Мирового тура, где его помощь также будет полезной", - заявил генеральный менеджер XDS Astana Team Александр Винокуров.