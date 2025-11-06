https://ria.ru/20251106/velogonschik--2053171293.html
Велогонщик из России снова выступит за XDS Astana Team в Мировом туре
Российский велогонщик Глеб Сырица проведет сезон-2026 в команде Мирового тура XDS Astana Team (ранее - Astana Qazaqstan Team), сообщает пресс-служба коллектива. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
спорт, александр винокуров, глеб сырица, велоспорт
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский велогонщик Глеб Сырица проведет сезон-2026 в команде Мирового тура XDS Astana Team (ранее - Astana Qazaqstan Team), сообщает пресс-служба коллектива.
В 2025 году россиянин выступал за XDS Astana Development Team в континентальном туре, но также привлекался к гонкам основной команды в Мировом туре.
«
"За прошедший сезон Глеб серьезно добавил в командной работе, в помощи лидерам и по ходу гонки, и в финале, в спринте. Он провел целую серию хороших гонок, которые завершались для нас или победами, или призовыми местами. Думаю, их тандем с Максом Кантером в этом году был очень плодотворным. В следующем сезоне мы сможем привлекать Глеба и к гонкам Мирового тура, где его помощь также будет полезной", - заявил генеральный менеджер XDS Astana Team Александр Винокуров.
Сырице 25 лет. В 2025 году он выиграл пролог "Тура Родоса", занимал призовые места на этапах "Тура Греции" и "Тура Чехии".