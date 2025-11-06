https://ria.ru/20251106/stankovich-2053306239.html
Главный тренер "Спартака" Станкович заявил, что устал и готов к отставке
Главный тренер "Спартака" Станкович заявил, что устал и готов к отставке - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Главный тренер "Спартака" Станкович заявил, что устал и готов к отставке
Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович заявил, что готов покинуть столичный футбольный клуб, если руководство примет такое решение. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
футбол
спорт
спартак москва
локомотив (москва)
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
