Главный тренер "Спартака" Станкович заявил, что устал и готов к отставке
Футбол
 
22:29 06.11.2025
Главный тренер "Спартака" Станкович заявил, что устал и готов к отставке
Главный тренер "Спартака" Станкович заявил, что устал и готов к отставке
Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович заявил, что готов покинуть столичный футбольный клуб, если руководство примет такое решение. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T22:29:00+03:00
2025-11-06T22:29:00+03:00
/20251104/spartak-2052793226.html
Главный тренер "Спартака" Станкович заявил, что устал и готов к отставке

Станкович заявил, что готов к отставке с поста главного тренера "Спартака"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович заявил, что готов покинуть столичный футбольный клуб, если руководство примет такое решение.
В четверг "Спартак" на своем поле обыграл "Локомотив" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. Ранее СМИ неоднократно сообщали о возможном увольнении Станковича.
«
"Я очень устал от того, что происходит, от того, что говорят вокруг. Я хочу домой к жене и дочери. Я готов к любому решению клуба. Если решат уволить завтра, я готов. Если случится послезавтра - тоже готов. Пока я в Москве", - сказал Станкович.
Под руководством серба "Спартак" в 14 матчах чемпионата России набрал 22 очка. "Красно-белые" идут на шестом месте в таблице и на 10 баллов отстают от лидирующего "Краснодара". Станкович возглавил команду в июне 2024 года.
Заголовок открываемого материала