Главный тренер "Спартака" Станкович заявил, что устал и готов к отставке

"Я очень устал от того, что происходит, от того, что говорят вокруг. Я хочу домой к жене и дочери. Я готов к любому решению клуба. Если решат уволить завтра, я готов. Если случится послезавтра - тоже готов. Пока я в Москве", - сказал Станкович.