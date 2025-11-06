Рейтинг@Mail.ru
ЭСК РФС рассмотрит жалобу "Спартака" на судейство в матче с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
12:00 06.11.2025
ЭСК РФС рассмотрит жалобу "Спартака" на судейство в матче с "Краснодаром"
ЭСК РФС рассмотрит жалобу "Спартака" на судейство в матче с "Краснодаром"
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит жалобу московского "Спартака" на судейство в матче чемпионата... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
ЭСК РФС рассмотрит жалобу "Спартака" на судейство в матче с "Краснодаром"

ЭСК РФС рассмотрит жалобу "Спартака" на судейство в матче РПЛ с "Краснодаром"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит жалобу московского "Спартака" на судейство в матче чемпионата России с "Краснодаром", сообщили РИА Новости в службе коммуникаций РФС.
"Спартак" 2 ноября на выезде проиграл "Краснодару" (1:2) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«
"Спартак" обратился в ЭСК РФС по засчитанному взятию ворот на 18-й минуте и по неназначению пенальти на 96-й минуте игры против "Краснодара", - сообщили РИА Новости в службе коммуникаций РФС.
Также по итогам 14-го тура РПЛ комиссия рассмотрит обращения грозненского "Ахмата" и "Оренбурга". Поводом для обращения команды из Чечни стали неназначение пенальти на 45+1-й минуте и удаление нападающего Георгия Мелкадзе на 57-й минуте матча против калининградской "Балтики" (0:2). Оренбуржцы попросили комиссию при президенте РФС рассмотреть отмену гола в ворота "Сочи" (3:1) на 53-й минуте матча.
