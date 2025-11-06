Фетисов рассказал, какую следующую цель мог бы поставить себе Овечкин

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Будет здорово, если капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин поставит перед собой цель забросить 1000 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.