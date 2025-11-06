Рейтинг@Mail.ru
Фетисов рассказал, какую следующую цель мог бы поставить себе Овечкин - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
11:53 06.11.2025 (обновлено: 12:03 06.11.2025)
Фетисов рассказал, какую следующую цель мог бы поставить себе Овечкин
Фетисов рассказал, какую следующую цель мог бы поставить себе Овечкин
спорт, александр овечкин, вячеслав фетисов, уэйн гретцки, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Уэйн Гретцки, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Фетисов рассказал, какую следующую цель мог бы поставить себе Овечкин

Фетисов: будет здорово, если Овечкин поставит цель забросить 1000 шайб в НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"
Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Будет здорово, если капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин поставит перед собой цель забросить 1000 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
"Вашингтон" в ночь на четверг дома со счетом 6:1 разгромил "Сент-Луис Блюз". Овечкин отметился голом на 23-й минуте встречи, шайба стала для россиянина 900-й в карьере, заброшенной в "регулярках" НХЛ. Овечкин стал первым в истории игроком, кому удалось добраться до этой отметки.
«
"Все зависит от того, насколько Саша захочет это сделать. На такое достижение может потребоваться где-то два-три сезона. Александр Овечкин - единственный такой хоккеист в мире, ему и решать, надо ли стремиться к этой цели. Но если он ее поставит, то будет неуклонно идти к ней. И дай бог, чтобы Саша поставил цель забросить 1000 шайб", - сказал Фетисов, оценивая возможность достижения данного рубежа в регулярных чемпионатах НХЛ.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 900 заброшенных шайб в 1504 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
ХоккейСпортАлександр ОвечкинВячеслав ФетисовУэйн ГретцкиВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
