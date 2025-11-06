Фетисов рассказал, какую следующую цель мог бы поставить себе Овечкин

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Будет здорово, если капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин поставит перед собой цель забросить 1000 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
"Вашингтон" в ночь на четверг дома со счетом 6:1 разгромил "Сент-Луис Блюз". Овечкин отметился голом на 23-й минуте встречи, шайба стала для россиянина 900-й в карьере, заброшенной в "регулярках" НХЛ. Овечкин стал первым в истории игроком, кому удалось добраться до этой отметки.
"Все зависит от того, насколько Саша захочет это сделать. На такое достижение может потребоваться где-то два-три сезона. Александр Овечкин - единственный такой хоккеист в мире, ему и решать, надо ли стремиться к этой цели. Но если он ее поставит, то будет неуклонно идти к ней. И дай бог, чтобы Саша поставил цель забросить 1000 шайб", - сказал Фетисов, оценивая возможность достижения данного рубежа в регулярных чемпионатах НХЛ.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 900 заброшенных шайб в 1504 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
