Овечкин поделился эмоциями от 900-го гола в НХЛ

"Кажется, несколько дней назад кто-то задал мне вопрос: "Думаешь ли ты об этом?" Разумеется. Это огромная цифра. Никто еще не добивался такого в истории НХЛ. Стать первым хоккеистом, сделавшим это, - особенный момент. Так что да, здорово, что все позади, здорово сделать это перед родными трибунами, когда твои болельщики и семья здесь. Это очень круто", - добавил россиянин.