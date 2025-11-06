https://ria.ru/20251106/ovechkin-2053138207.html
Овечкин поделился эмоциями от 900-го гола в НХЛ
Овечкин поделился эмоциями от 900-го гола в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал особенным моментом преодоление отметки в 900 голов в рамках регулярных чемпионатов... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал особенным моментом преодоление отметки в 900 голов в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на четверг по московскому времени "Вашингтон" дома обыграл "Сент-Луис Блюз
" со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). Овечкин
отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него 900-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ
. Россиянин стал первым игроком в истории, кто смог добиться этого достижения.
«
"Любое юбилейное достижение – особый момент. Но сегодняшнее, разумеется, особенное, - стать первым игроком, достигшим этого", - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
"Кажется, несколько дней назад кто-то задал мне вопрос: "Думаешь ли ты об этом?" Разумеется. Это огромная цифра. Никто еще не добивался такого в истории НХЛ. Стать первым хоккеистом, сделавшим это, - особенный момент. Так что да, здорово, что все позади, здорово сделать это перед родными трибунами, когда твои болельщики и семья здесь. Это очень круто", - добавил россиянин.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в "Вашингтоне". Россиянин является рекордсменом лиги по числу голов в регулярных чемпионатах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки
(894 шайбы в 1487 матчах).