https://ria.ru/20251106/musaev-2053152412.html
Назван лучший тренер октября в РПЛ
Назван лучший тренер октября в РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Назван лучший тренер октября в РПЛ
Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев признан тренером месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T11:31:00+03:00
2025-11-06T11:31:00+03:00
2025-11-06T13:14:00+03:00
футбол
спорт
мурад мусаев
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982972350_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_f027a3426003aad55d4cc3987bebb90e.jpg
/20251105/alaev-2052986092.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982972350_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_64c8b812534e3e586dbed33c6f76b68e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, мурад мусаев, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Мурад Мусаев, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
Назван лучший тренер октября в РПЛ
Мурада Мусаева признали лучшим тренером месяца в РПЛ