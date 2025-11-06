Рейтинг@Mail.ru
Экс-тренер "Барселоны" и сборной Аргентины возглавил клуб Миранчука
Футбол
 
19:36 06.11.2025
Экс-тренер "Барселоны" и сборной Аргентины возглавил клуб Миранчука
Экс-тренер "Барселоны" и сборной Аргентины возглавил клуб Миранчука - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Экс-тренер "Барселоны" и сборной Аргентины возглавил клуб Миранчука
Бывший главный тренер испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Херардо Мартино возглавил клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) "Атланта Юнайтед",... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
футбол
спорт
алексей миранчук
херардо мартино
атланта юнайтед
mls
спорт, алексей миранчук, херардо мартино, атланта юнайтед, mls
Футбол, Спорт, Алексей Миранчук, Херардо Мартино, Атланта Юнайтед, MLS
Экс-тренер "Барселоны" и сборной Аргентины возглавил клуб Миранчука

Экс-тренер "Барселоны" и сборной Аргентины Мартино возглавил клуб MLS "Атланта"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывший главный тренер испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Херардо Мартино возглавил клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) "Атланта Юнайтед", в составе которого выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Соглашение с 62-летним специалистом рассчитано до конца сезона 2027 года. Он сменил на посту Ронни Дейлу, который был уволен 19 октября.
Последним местом работы Мартино был "Интер Майами", который он возглавлял с июня 2023 года по ноябрь 2024 года. Под его руководством команда стала победителем регулярного чемпионата MLS, но позднее вылетела в первом раунде плей-офф, проиграв "Атланте Юнайтед".
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Клуб Месси победил в первом матче 1/8 финала MLS
25 октября, 08:04
 
Футбол
 
