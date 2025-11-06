Экс-тренер "Барселоны" и сборной Аргентины возглавил клуб Миранчука

Соглашение с 62-летним специалистом рассчитано до конца сезона 2027 года. Он сменил на посту Ронни Дейлу, который был уволен 19 октября.

Последним местом работы Мартино был "Интер Майами", который он возглавлял с июня 2023 года по ноябрь 2024 года. Под его руководством команда стала победителем регулярного чемпионата MLS, но позднее вылетела в первом раунде плей-офф, проиграв "Атланте Юнайтед".