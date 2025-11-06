Рейтинг@Mail.ru
"Майнц" победил "Фиорентину" в Лиге конференций - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:56 06.11.2025 (обновлено: 03:31 07.11.2025)
https://ria.ru/20251106/maynts-2053309559.html
"Майнц" победил "Фиорентину" в Лиге конференций
"Майнц" победил "Фиорентину" в Лиге конференций - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
"Майнц" победил "Фиорентину" в Лиге конференций
Немецкий "Майнц" обыграл итальянскую "Фиорентину" в матче третьего тура основного этапа футбольной Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-06T22:56:00+03:00
2025-11-07T03:31:00+03:00
футбол
симон зом
майнц 05
фиорентина
спорт
лига конференций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053309395_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_84c591c9bfce7f8452b4a8fae33fdaa5.jpg
/20251106/futbol-2053308741.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053309395_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_898631c14047a3df4d6b001ac5864d2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
симон зом, майнц 05, фиорентина, спорт, лига конференций
Футбол, Симон Зом, Майнц 05, Фиорентина, Спорт, Лига конференций
"Майнц" победил "Фиорентину" в Лиге конференций

"Майнц" благодаря голу в концовке обыграл "Фиорентину" в Лиге конференций

© Соцсети "Майнца" Бенедикт Холлербах
Бенедикт Холлербах - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Соцсети "Майнца"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Немецкий "Майнц" обыграл итальянскую "Фиорентину" в матче третьего тура основного этапа футбольной Лиги конференций.
Встреча в Майнце завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Бенедикт Холлербах (68-я минута) и Ли Джэ Сон (90+5). За "Фиорентину" забил Симон Зом (16).
Лига конференций
06 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Майнц 05
2 : 1
Фиорентина
68‎’‎ • Бенедикт Холлербах
(Ли Джэ Сон)
90‎’‎ • Ли Джэ Сон
(Кайшу Сано)
16‎’‎ • Симон Зом
(Роберто Пикколи)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Майнц" (9 очков) занимает третье место в таблице третьего по статусу еврокубка. Дважды финалист Лиги конференций "Фиорентина" (6) идет пятой.
В следующем туре "Майнц" сыграет с румынской "Университатей" в гостях 27 ноября. "Фиорентина" в этот же день примет греческий АЕК.

Результаты других матчей:

Полузащитник Фрайбурга Винченцо Грифо (на переднем плане) с партнерами по команде - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Фрайбург" отыгрался и победил "Ниццу" в Лиге Европы
6 ноября, 22:51
 
ФутболСимон ЗомМайнц 05ФиорентинаСпортЛига конференций
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала