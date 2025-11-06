"Майнц" победил "Фиорентину" в Лиге конференций

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Немецкий "Майнц" обыграл итальянскую "Фиорентину" в матче третьего тура основного этапа футбольной Лиги конференций.
Встреча в Майнце завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Бенедикт Холлербах (68-я минута) и Ли Джэ Сон (90+5). За "Фиорентину" забил Симон Зом (16).
06 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
68’ • Бенедикт Холлербах
(Ли Джэ Сон)
90’ • Ли Джэ Сон
(Кайшу Сано)
16’ • Симон Зом
"Майнц" (9 очков) занимает третье место в таблице третьего по статусу еврокубка. Дважды финалист Лиги конференций "Фиорентина" (6) идет пятой.
В следующем туре "Майнц" сыграет с румынской "Университатей" в гостях 27 ноября. "Фиорентина" в этот же день примет греческий АЕК.
Результаты других матчей:
- "Ноа" (Армения) - "Сигма" (Чехия) - 1:2;
- АЕК (Кипр) - "Абердин" (Шотландия) - 0:0;
- "Целе" (Словения) - "Легия" (Польша) - 2:1;
- КуПС (Финляндия) - "Слован" (Словакия) - 3:1;
- "Самсунспор" (Турция) - "Хамрун Спартанс" (Мальта) - 3:0;
- АЕК (Греция) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 1:1;
- "Шахтер" (Украина) - "Брейдаблик" (Исландия) - 2:0;
- "Спарта" (Чехия) - "Ракув" (Польша) - 0:0.
"Фрайбург" отыгрался и победил "Ниццу" в Лиге Европы
6 ноября, 22:51