"Локомотив" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
"Локомотив" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Локомотив" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
"Локомотив" и "Спартак" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T18:49:00+03:00
хоккей
локомотив (ярославль)
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
