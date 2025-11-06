Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:49 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/lokomotiv-spartak-smotret-onlayn-2053265501.html
"Локомотив" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
"Локомотив" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Локомотив" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
"Локомотив" и "Спартак" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T18:49:00+03:00
2025-11-06T18:49:00+03:00
хоккей
локомотив (ярославль)
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017943871_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_bccfee89968135e585e04cadf9b1badc.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017943871_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_d067d49d0826727732563493ab439454.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
локомотив (ярославль), спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Локомотив (Ярославль), Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Локомотив" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭпизод матча "Трактор" (Челябинск) - "Локомотив" (Ярославль)
Эпизод матча Трактор (Челябинск) - Локомотив (Ярославль) - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Локомотив" и "Спартак" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 6 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Локомотив
5 : 2
Спартак Москва
23:47 • Максим Шалунов
(Максим Березкин, Никита Черепанов)
25:14 • Максим Березкин
(Мартин Гернат, Артур Каюмов)
29:41 • Байрон Фроуз
(Никита Черепанов, Artyom Kuzin)
35:04 • Александр Полунин
(Денис Алексеев, Байрон Фроуз)
41:03 • Максим Шалунов
(Мартин Гернат, Артур Каюмов)
52:35 • Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Александр Пашин)
59:47 • Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейЛокомотив (Ярославль)ХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала