Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:25 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/loko-2053298179.html
"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче КХЛ
"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" на своем льду победил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T21:25:00+03:00
2025-11-06T21:25:00+03:00
хоккей
спорт
максим шалунов
максим березкин
александр полунин
спартак (москва)
локомотив (ярославль)
сибирь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017535189_0:273:2207:1514_1920x0_80_0_0_56b77e44bd00cba0a5e1a8ce35c0f47a.jpg
/20251106/livo-2053245297.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017535189_0:211:2435:2037_1920x0_80_0_0_0957bd672d3d345c0cb1d65de0a61761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, максим шалунов, максим березкин, александр полунин, спартак (москва), локомотив (ярославль), сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Максим Шалунов, Максим Березкин, Александр Полунин, Спартак (Москва), Локомотив (Ярославль), Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

"Локомотив" победил "Спартак" в регулярном чемпионате КХЛ

© РИА Новости / Ярослав Неелов | Перейти в медиабанкМаксим Шалунов
Максим Шалунов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Ярослав Неелов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" на своем льду победил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 4:0, 1:2) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Максим Шалунов (24-я и 42-я минуты), по шайбе забросили Максим Березкин (26), Байрон Фрэз (30) и Александр Полунин (36). У "Спартака" отличился Адам Ружичка (53, 60).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Локомотив
5 : 2
Спартак Москва
23:47 • Максим Шалунов
(Максим Березкин, Никита Черепанов)
25:14 • Максим Березкин
(Мартин Гернат, Артур Каюмов)
29:41 • Байрон Фроуз
(Никита Черепанов, Artyom Kuzin)
35:04 • Александр Полунин
(Денис Алексеев, Байрон Фроуз)
41:03 • Максим Шалунов
(Мартин Гернат, Артур Каюмов)
52:35 • Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Александр Пашин)
59:47 • Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Локомотив" выиграл четвертый матч кряду в КХЛ и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка. "Спартак" (27 очков) располагается на шестом месте.
В следующем матче "Спартак" 10 ноября примет новосибирскую "Сибирь", "Локомотив" двумя днями ранее дома сыграет с казанским "Ак Барсом".
Джош Ливо - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Ливо заявил, что будет играть в КХЛ до конца карьеры
6 ноября, 17:41
 
ХоккейСпортМаксим ШалуновМаксим БерезкинАлександр ПолунинХК Спартак (Москва)Локомотив (Ярославль)СибирьКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала