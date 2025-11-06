https://ria.ru/20251106/loko-2053298179.html
"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" на своем льду победил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.11.2025
хоккей
спорт
максим шалунов
максим березкин
александр полунин
спартак (москва)
локомотив (ярославль)
сибирь
