Ливо заявил, что будет играть в КХЛ до конца карьеры
Нападающий челябинского "Трактора" Джошуа Ливо заявил о намерении играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до окончания карьеры. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
хоккей
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
джош ливо
трактор, континентальная хоккейная лига (кхл), джош ливо
Хоккей, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Джош Ливо
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Нападающий челябинского "Трактора" Джошуа Ливо заявил о намерении играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до окончания карьеры.
В прошлом сезоне канадец, выступавший тогда за уфимский "Салават Юлаев", стал лучшим бомбардиром (80 очков) и был признан самым ценным игроком чемпионата. Также он забросил 49 шайб в "регулярке" и побил рекорд Сергея Мозякина.
«
"Я люблю эту лигу. Мне нравится этот стиль игры, и действительно он подходит мне. Здесь я добился определенного успеха, и я наслаждаюсь жизнью в России. Это честь для меня. Как игрок ты никогда не знаешь, сможешь ли что-то выиграть, особенно играя в другой стране. Прошлый сезон был незабываемым для меня. Приятно быть канадцем, который завоевал в КХЛ столько наград, и это то, что я могу привезти домой к своей семье и поставить в свою комнату с трофеями. Про это я могу рассказывать своим детям. Для меня это был по-настоящему исторический сезон, и я его никогда не забуду", - приводит слова Ливо сайт КХЛ.
"Думаю, я буду играть в КХЛ до окончания карьеры. У меня осталось еще несколько лет. Как я уже говорил, мне очень нравится КХЛ. Это лига с высоким уровнем соревновательности, и стиль игры подходит мне", - добавил он.