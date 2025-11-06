Ливо заявил, что будет играть в КХЛ до конца карьеры

«

"Я люблю эту лигу. Мне нравится этот стиль игры, и действительно он подходит мне. Здесь я добился определенного успеха, и я наслаждаюсь жизнью в России. Это честь для меня. Как игрок ты никогда не знаешь, сможешь ли что-то выиграть, особенно играя в другой стране. Прошлый сезон был незабываемым для меня. Приятно быть канадцем, который завоевал в КХЛ столько наград, и это то, что я могу привезти домой к своей семье и поставить в свою комнату с трофеями. Про это я могу рассказывать своим детям. Для меня это был по-настоящему исторический сезон, и я его никогда не забуду", - приводит слова Ливо сайт КХЛ.