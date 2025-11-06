Рейтинг@Mail.ru
Ливо заявил, что будет играть в КХЛ до конца карьеры
17:41 06.11.2025
Ливо заявил, что будет играть в КХЛ до конца карьеры
Нападающий челябинского "Трактора" Джошуа Ливо заявил о намерении играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до окончания карьеры.
трактор, континентальная хоккейная лига (кхл), джош ливо
Хоккей, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Джош Ливо
© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Нападающий челябинского "Трактора" Джошуа Ливо заявил о намерении играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до окончания карьеры.
В прошлом сезоне канадец, выступавший тогда за уфимский "Салават Юлаев", стал лучшим бомбардиром (80 очков) и был признан самым ценным игроком чемпионата. Также он забросил 49 шайб в "регулярке" и побил рекорд Сергея Мозякина.
"Я люблю эту лигу. Мне нравится этот стиль игры, и действительно он подходит мне. Здесь я добился определенного успеха, и я наслаждаюсь жизнью в России. Это честь для меня. Как игрок ты никогда не знаешь, сможешь ли что-то выиграть, особенно играя в другой стране. Прошлый сезон был незабываемым для меня. Приятно быть канадцем, который завоевал в КХЛ столько наград, и это то, что я могу привезти домой к своей семье и поставить в свою комнату с трофеями. Про это я могу рассказывать своим детям. Для меня это был по-настоящему исторический сезон, и я его никогда не забуду", - приводит слова Ливо сайт КХЛ.
"Думаю, я буду играть в КХЛ до окончания карьеры. У меня осталось еще несколько лет. Как я уже говорил, мне очень нравится КХЛ. Это лига с высоким уровнем соревновательности, и стиль игры подходит мне", - добавил он.
Хоккей Трактор КХЛ 2025-2026 Джош Ливо
 
