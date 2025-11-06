Хейтинга уволен с должности главного тренера нидерландского "Аякса"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Руководство нидерландского "Аякса" расторгло контракт с главным тренером Джоном Хейтингой, сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт специалиста был рассчитан до 30 июня 2027 года. Также прекращено сотрудничество с ассистентом Марселом Кейзером. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Фред Грим.
"Это болезненное решение. Но мы должны признать, что все пошло совсем не так, как мы ожидали. Мы понимаем, что новому тренеру нужно время. Мы это время Джону предоставили, но считаем, что для клуба будет лучше, если его возглавит кто-то другой. Мы надеемся как можно скорее представить нового главного тренера. Благодарим Джона и Марсела за их усилия", - заявил технический директор клуба Алекс Крус.
Хейтинге 41 год. Нидерландец возглавлял "Аякс" с июля. Под его руководством команда провела 15 матчей во всех турнирах, в которых одержала пять побед, столько же раз проиграла и столько же сыграла вничью. После 11 туров чемпионата Нидерландов клуб с 20 очками располагается на четвертом месте в таблице. Также команда потерпела поражения в четырех матчах со старта общего этапа Лиги чемпионов.
05 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
59’ • Виктор Осимхен
66’ • Виктор Осимхен (П)
78’ • Виктор Осимхен (П)