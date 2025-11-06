Рейтинг@Mail.ru
Хейтинга уволен с должности главного тренера нидерландского "Аякса" - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
19:58 06.11.2025
Хейтинга уволен с должности главного тренера нидерландского "Аякса"
Хейтинга уволен с должности главного тренера нидерландского "Аякса"
спорт, нидерланды, джон хейтинга, алекс крус, аякс, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Нидерланды, Джон Хейтинга, Алекс Крус, Аякс, Лига чемпионов УЕФА
© Фото : Пресс-служба ФК "Аякс"Джон Хейтинга
© Фото : Пресс-служба ФК "Аякс"
Джон Хейтинга. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Руководство нидерландского "Аякса" расторгло контракт с главным тренером Джоном Хейтингой, сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт специалиста был рассчитан до 30 июня 2027 года. Также прекращено сотрудничество с ассистентом Марселом Кейзером. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Фред Грим.
"Это болезненное решение. Но мы должны признать, что все пошло совсем не так, как мы ожидали. Мы понимаем, что новому тренеру нужно время. Мы это время Джону предоставили, но считаем, что для клуба будет лучше, если его возглавит кто-то другой. Мы надеемся как можно скорее представить нового главного тренера. Благодарим Джона и Марсела за их усилия", - заявил технический директор клуба Алекс Крус.
Хейтинге 41 год. Нидерландец возглавлял "Аякс" с июля. Под его руководством команда провела 15 матчей во всех турнирах, в которых одержала пять побед, столько же раз проиграла и столько же сыграла вничью. После 11 туров чемпионата Нидерландов клуб с 20 очками располагается на четвертом месте в таблице. Также команда потерпела поражения в четырех матчах со старта общего этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов УЕФА
05 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Аякс
0 : 3
Галатасарай
59‎’‎ • Виктор Осимхен
(Лерой Сане)
66‎’‎ • Виктор Осимхен (П)
78‎’‎ • Виктор Осимхен (П)
ФутболСпортНидерландыДжон ХейтингаАлекс КрусАяксЛига чемпионов 2025-2026
 
