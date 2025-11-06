Хейтинга уволен с должности главного тренера нидерландского "Аякса"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Руководство нидерландского "Аякса" расторгло контракт с главным тренером Джоном Хейтингой, сообщается на сайте футбольного клуба.

Контракт специалиста был рассчитан до 30 июня 2027 года. Также прекращено сотрудничество с ассистентом Марселом Кейзером. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Фред Грим.