РФС намерен установить причастность Садыгова к управлению "Химками"

САМАРА, 6 ноя – РИА Новости, Борис Ходоровский. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) занимается прояснением реальной роли Туфана Садыгова в управлении футбольным клубом "Химки", чтобы установить, применимы ли к бизнесмену санкции, заявил РИА Новости генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
"Химки" 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей. КДК рассмотрит данное дело 7 ноября, на которое приглашен Садыгов.
«
"В настоящий момент КДК РФС проводит расследование с целью выявить, являлся ли господин Садыгов субъектом футбола. Действительно ли он управлял "Химками", или это наше с вами предположение, основанное на его интервью в прессе. Как только удастся определить, являлся ли он субъектом футбола, соответствующие решения будут вынесены", - сказал Митрофанов на полях форума "Россия – спортивная держава".
