РПЛ и "Рувики" создадут базу знаний о российском футболе

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Интернет-энциклопедия "Рувики" и Российская премьер-лига подписали соглашение о сотрудничестве в ходе международного форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе энциклопедии.
"Российская премьер-лига и интернет-энциклопедия "Рувики" подписали соглашение о сотрудничестве в ходе международного форума "Россия - спортивная держава" в Самаре. Цель партнерства - объединить усилия для создания достоверной и обновляемой базы знаний о российском футболе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в "Рувики" появится раздел "Энциклопедия российского футбола", где будут собраны все сведения об истории, клубах, турнирах и рекордах, связанных с Российской премьер-лигой. Материалы будут регулярно обновляться при участии представителей клубных сообществ и проходить экспертную проверку РПЛ.
"Футбол - часть культурного кода страны. Создание открытой энциклопедии про РПЛ поможет популяризировать игру, сохранить память о её лучших моментах и передать эти знания будущим поколениям", - сказал президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, чьи слова приводит пресс-служба.
Заместитель генерального директора Рувики Илья Петрунин отметил, что структурированный и проверенный массив знаний о футболе в России позволит объединить усилия профессионального сообщества и энциклопедии для сохранения спортивной истории страны.
"Рувики" - современная российская интернет-энциклопедия. Проект объявлен на РИФ-2023. В энциклопедии внедрен искусственный интеллект, который позволяет формулировать точный ответ на запрос пользователя, пересказывать его в разных стилях и углубляться в тему.
Российская премьер-лига (РПЛ) - главная профессиональная футбольная лига России, основанная в 2001 году. Организует чемпионат России по футболу и объединяет ведущие клубы страны.
