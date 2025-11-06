РПЛ и "Рувики" создадут базу знаний о российском футболе

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Интернет-энциклопедия "Рувики" и Российская премьер-лига подписали соглашение о сотрудничестве в ходе международного форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе энциклопедии.

« Российская премьер-лига и интернет-энциклопедия " Рувики " подписали соглашение о сотрудничестве в ходе международного форума "Россия - спортивная держава" в Самаре . Цель партнерства - объединить усилия для создания достоверной и обновляемой базы знаний о российском футболе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в "Рувики" появится раздел "Энциклопедия российского футбола", где будут собраны все сведения об истории, клубах, турнирах и рекордах, связанных с Российской премьер-лигой. Материалы будут регулярно обновляться при участии представителей клубных сообществ и проходить экспертную проверку РПЛ.

« "Футбол - часть культурного кода страны. Создание открытой энциклопедии про РПЛ поможет популяризировать игру, сохранить память о её лучших моментах и передать эти знания будущим поколениям", - сказал президент Российской премьер-лиги Александр Алаев , чьи слова приводит пресс-служба.

Заместитель генерального директора Рувики Илья Петрунин отметил, что структурированный и проверенный массив знаний о футболе в России позволит объединить усилия профессионального сообщества и энциклопедии для сохранения спортивной истории страны.

"Рувики" - современная российская интернет-энциклопедия. Проект объявлен на РИФ-2023. В энциклопедии внедрен искусственный интеллект, который позволяет формулировать точный ответ на запрос пользователя, пересказывать его в разных стилях и углубляться в тему.