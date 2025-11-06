Бородавко дал оценку допинг-скандалу с участием чемпиона России

«

"Это прискорбное известие, и, скорее всего, оно не связано ни с каким злым умыслом (со стороны спортсмена). Я давно знаю Андрея, работал с ним на протяжении определенного времени, и мы достигли неплохих результатов. И в его положении принимать допинг - просто абсурд. Поэтому это или чей-то злой умысел, или какая-то непонятная ситуация. Тем более что Андрей уже выступает в роли играющего тренера, и о каком-то (умышленном) применении допинга здесь даже говорить не приходится", - сказал Бородавко.