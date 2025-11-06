Рейтинг@Mail.ru
Бородавко дал оценку допинг-скандалу с участием чемпиона России - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
11:53 06.11.2025
Бородавко дал оценку допинг-скандалу с участием чемпиона России
Бородавко дал оценку допинг-скандалу с участием чемпиона России
Ситуация с обнаружением допинга у чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова выглядит непонятной и абсурдной, поскольку спортсмену не было необходимости... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
лыжные гонки
спорт
юрий бородавко
русада
спорт, юрий бородавко, русада
Лыжные гонки, Спорт, Юрий Бородавко, РУСАДА
Бородавко дал оценку допинг-скандалу с участием чемпиона России

Бородавко о допинге у Парфенова: это прискорбно, ситуация непонятна и абсурдна

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЮрий Бородавко
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Ситуация с обнаружением допинга у чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова выглядит непонятной и абсурдной, поскольку спортсмену не было необходимости в применении запрещенных препаратов, заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в четверг сообщило о дисквалификации трехкратного чемпиона России Парфенова на три года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе атлета обнаружен мельдоний. Как было сказано в Telegram-канале команды Ленинградской области "Лыжные гонки 47", следы вещества "едва превышали допустимые значения". Спортсмен заявлял, что никогда сознательно не принимал запрещенных препаратов. Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение отстранить Парфенова, начиная с даты вынесения решения, а именно с 14 октября 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения с 22 сентября 2025 года.
«
"Это прискорбное известие, и, скорее всего, оно не связано ни с каким злым умыслом (со стороны спортсмена). Я давно знаю Андрея, работал с ним на протяжении определенного времени, и мы достигли неплохих результатов. И в его положении принимать допинг - просто абсурд. Поэтому это или чей-то злой умысел, или какая-то непонятная ситуация. Тем более что Андрей уже выступает в роли играющего тренера, и о каком-то (умышленном) применении допинга здесь даже говорить не приходится", - сказал Бородавко.
"Я очень сожалею о том, что это произошло с ним. Желаю всем спортсменам быть очень внимательными именно ко всему тому, что происходит вокруг них", - добавил собеседник агентства.
Парфенову 37 лет. Он дважды побежал на чемпионате России в спринте, и еще раз - в командном спринте.
Провалившая допинг-тест немка признана лыжницей сезона в Германии
30 октября, 14:44
 
Лыжные гонкиСпортЮрий БородавкоРУСАДА
 
