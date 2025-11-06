Рейтинг@Mail.ru
"Большое достижение для России и мира": Чернышенко о 900-й шайбе Овечкина - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:13 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/chernyshenko-2053160152.html
"Большое достижение для России и мира": Чернышенко о 900-й шайбе Овечкина
"Большое достижение для России и мира": Чернышенко о 900-й шайбе Овечкина - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Большое достижение для России и мира": Чернышенко о 900-й шайбе Овечкина
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с обновлением снайперского рекорда Национальной... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T12:13:00+03:00
2025-11-06T12:13:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
дмитрий чернышенко
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037739158_0:0:2533:1425_1920x0_80_0_0_cf6737d0b83a222f34d2f4dc229aa1b7.jpg
/20251106/shayba-2053156540.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037739158_0:0:2533:1901_1920x0_80_0_0_00376d7135f3c38da32e8406343ed84d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр овечкин, дмитрий чернышенко, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Дмитрий Чернышенко, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Большое достижение для России и мира": Чернышенко о 900-й шайбе Овечкина

Чернышенко: 900-я шайба Овечкина - большое достижение для России и всего мира

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи с научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи с научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с обновлением снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), назвав это достижение большим для России и всего мира.
Овечкин по ходу сезона-2024/25 превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В четверг 40-летний россиянин стал первым игроком, достигшим отметки в 900 шайб.
«
"Это большое достижение для всего мира и для нашей страны. Мы гордимся, поздравляем. Маме привет большой!" - сказал Чернышенко журналистам на форуме "Россия - спортивная держава".
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Фетисов рассказал, какую следующую цель мог бы поставить себе Овечкин
6 ноября, 11:53
 
ХоккейСпортАлександр ОвечкинДмитрий ЧернышенкоВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала