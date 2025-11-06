Рейтинг@Mail.ru
Андреева и Шнайдер проиграли третий матч на итоговом турнире WTA
Теннис
 
21:52 06.11.2025
Андреева и Шнайдер проиграли третий матч на итоговом турнире WTA
Андреева и Шнайдер проиграли третий матч на итоговом турнире WTA - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Андреева и Шнайдер проиграли третий матч на итоговом турнире WTA
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер потерпели третье поражение в парном разряде на групповом этапе итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Андреева и Шнайдер проиграли третий матч на итоговом турнире WTA

Андреева и Шнайдер проиграли все матчи на итоговом турнире WTA в парном разряде

© Фото : Пресс-служба ITFРоссийские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер потерпели третье поражение в парном разряде на групповом этапе итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
В третьем туре группы Лизель Хубер Андреева и Шнайдер уступили дуэту Катерина Синякова (Чехия)/Тейлор Таунсенд (США) со счетом 2:6, 4:6. Спортсменки провели на корте 1 час 4 минуты.
Россиянки с тремя поражениями завершили групповой этап на последней строчке в таблице, выиграв лишь один сет за три матча. Андреева и Шнайдер впервые принимали участие в итоговом турнире WTA.
Борьбу за титул продолжает россиянка Вероника Кудерметова в дуэте с бельгийкой Элизой Мертенс. В полуфинале они встретятся с Синяковой и Таунсенд. Итоговый турнир WTA проходит с 1 по 8 ноября.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Соболенко обыграла Гауфф и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
6 ноября, 20:42
 
ТеннисСпортСаудовская АравияЧехияСШАМирра АндрееваДиана ШнайдерКатерина СиняковаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
