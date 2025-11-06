Андреева и Шнайдер проиграли третий матч на итоговом турнире WTA

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер потерпели третье поражение в парном разряде на групповом этапе итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.

В третьем туре группы Лизель Хубер Андреева и Шнайдер уступили дуэту Катерина Синякова (Чехия)/Тейлор Таунсенд (США) со счетом 2:6, 4:6. Спортсменки провели на корте 1 час 4 минуты.

Россиянки с тремя поражениями завершили групповой этап на последней строчке в таблице, выиграв лишь один сет за три матча. Андреева и Шнайдер впервые принимали участие в итоговом турнире WTA.