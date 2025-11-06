https://ria.ru/20251106/allen--2053246117.html
Чемпион НБА арестован по обвинению в хранении наркотиков, пишут СМИ
Бывший баскетболист "Бостон Селтикс" и "Мемфис Гриззлис" Тони Аллен арестован за хранение наркотиков, сообщает Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывший баскетболист "Бостон Селтикс" и "Мемфис Гриззлис" Тони Аллен арестован за хранение наркотиков, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
По информации издания, экс-спортсмен был арестован в среду, 43-летнему Аллену предъявлены два обвинения в хранении наркотиков.
Согласно отчетам, у экс-баскетболиста был найден пакет с листообразным веществом, позже идентифицированным как марихуана, при обыске автомобиля также была обнаружена сигаретная пачка с порошком внутри, который позднее был идентифицирован как кокаин.
В августе 2023 года Аллен признал себя виновным в федеральном деле о мошенничестве в системе медицинского страхования НБА. Он был приговорен к общественным работам и трем годам условного надзора.
Аллен был выбран "Бостон Селтикс" на драфте НБА 2004 года под 25-м номером и выступал за клуб до 2010 года, после чего провел семь лет в составе "Мемфис Гриззлис" и один год в "Нью-Орлеан Пеликанс". В 2008 году он стал чемпионом НБА в составе "Бостона". В марте 2025 года "Мемфис" вывел из обращения игровой номер Аллена.