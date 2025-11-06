Чемпион НБА арестован по обвинению в хранении наркотиков, пишут СМИ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывший баскетболист "Бостон Селтикс" и "Мемфис Гриззлис" Тони Аллен арестован за хранение наркотиков, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

По информации издания, экс-спортсмен был арестован в среду, 43-летнему Аллену предъявлены два обвинения в хранении наркотиков.

Согласно отчетам, у экс-баскетболиста был найден пакет с листообразным веществом, позже идентифицированным как марихуана, при обыске автомобиля также была обнаружена сигаретная пачка с порошком внутри, который позднее был идентифицирован как кокаин.

В августе 2023 года Аллен признал себя виновным в федеральном деле о мошенничестве в системе медицинского страхования НБА. Он был приговорен к общественным работам и трем годам условного надзора.