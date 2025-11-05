Рейтинг@Mail.ru
12:38 05.11.2025
Назван лучший футболист РПЛ в октябре
Назван лучший футболист РПЛ в октябре
Нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев признан лучшим игроком октября в Российской премьер-лиге (РПЛ). РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Назван лучший футболист РПЛ в октябре

Воробьев из "Локомотива" признан лучшим футболистом октября в РПЛ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев признан лучшим игроком октября в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В октябре форвард ассистировал Данилу Пруцеву и забил сам в матче с московским "Динамо", затем отличился в игре против столичного ЦСКА. Всего за сезон Воробьев отметился семью голами.
Вместе с Воробьевым на титул претендовали Иван Сергеев из московского "Динамо", Станислав Агкацев из "Краснодара", Максим Бориско из калининградской "Балтики", а также одноклубник по "Локомотиву" Алексей Батраков.
Воробьев победил в голосовании экспертов РПЛ и разделил лидерство с Бориско у комментаторов, а в опросе болельщиков первым стал Агкацев.
Ищенко: хотели бы принять в Калининграде матч сборной России по футболу
5 ноября, 10:24
 
