Назван лучший футболист РПЛ в октябре
Назван лучший футболист РПЛ в октябре - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Назван лучший футболист РПЛ в октябре
Нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев признан лучшим игроком октября в Российской премьер-лиге (РПЛ). РИА Новости Спорт, 05.11.2025
футбол
дмитрий воробьев
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
дмитрий воробьев, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Назван лучший футболист РПЛ в октябре
Воробьев из "Локомотива" признан лучшим футболистом октября в РПЛ