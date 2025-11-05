https://ria.ru/20251105/ural-2053042622.html
Гол Секулича принес "Уралу" победу над "Челябинском" в матче Первой лиги
Гол Секулича принес "Уралу" победу над "Челябинском" в матче Первой лиги
Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" переиграл "Челябинск" в матче 14-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
