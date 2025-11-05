"Зенит" и "Динамо" назвали составы на матч Кубка России

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков и нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин не вошли в стартовые составы своих команд на матч Кубка России, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).