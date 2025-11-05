Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" и "Динамо" назвали составы на матч Кубка России - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:45 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/tyuka-2053050205.html
"Зенит" и "Динамо" назвали составы на матч Кубка России
"Зенит" и "Динамо" назвали составы на матч Кубка России - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
"Зенит" и "Динамо" назвали составы на матч Кубка России
Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков и нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин не вошли в стартовые составы своих команд на матч... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T19:45:00+03:00
2025-11-05T19:45:00+03:00
футбол
спорт
максим глушенков
константин тюкавин
евгений латышонок
динамо москва
зенит
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986977481_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_43c8735611cbc6fe6b0e3c6920bb9dba.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986977481_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_428457f5ed62b5479afed7e260bb1394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, максим глушенков, константин тюкавин, евгений латышонок, динамо москва, зенит, российский футбольный союз (рфс), кубок россии по футболу, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Максим Глушенков, Константин Тюкавин, Евгений Латышонок, Динамо Москва, Зенит, Российский футбольный союз (РФС), Кубок России по футболу, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Зенит" и "Динамо" назвали составы на матч Кубка России

Глушенков и Тюкавин начнут на скамейке матч "Зенит" - "Динамо" в Кубке России

© Соцсети ФК "Динамо"Игорь Лещук
Игорь Лещук - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Соцсети ФК "Динамо"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков и нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин не вошли в стартовые составы своих команд на матч Кубка России, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Первый матч четвертьфинала пути РПЛ начнется в Санкт-Петербурге в 20:30 мск. Ответная игра состоится 27 ноября.
Полностью состав петербуржцев выглядит следующим образом: Евгений Латышонок (вратарь), Страхиня Эракович, Роман Вега, Юрий Горшков, Нино, Нуралы Алип, Ярослав Михайлов, Андрей Мостовой (капитан), Жерсон, Лусиано Гонду, Александр Соболев.
У "Динамо" с первых минут на поле выйдут Игорь Лещук (вратарь), Дмитрий Скопинцев (капитан), Леон Зайдензаль, Александр Кутицкий, Максим Осипенко, Николас Маричаль, Виктор Окишор, Бителло, Эль-Мехди Маухуб, Муми Нгамалё, Иван Сергеев.
Кубок России по футболу
05 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Зенит
1 : 3
Динамо Москва
77‎’‎ • Педро
(Максим Глушенков)
54‎’‎ • Иван Сергеев
85‎’‎ • Ульви Бабаев
(Константин Тюкавин)
90‎’‎ • Константин Тюкавин
(Ярослав Гладышев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортМаксим ГлушенковКонстантин ТюкавинЕвгений ЛатышонокДинамо МоскваЗенитРоссийский футбольный союз (РФС)Кубок России по футболуРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала