"Зенит" и "Динамо" назвали составы на матч Кубка России
Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков и нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин не вошли в стартовые составы своих команд на матч... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
футбол
спорт
максим глушенков
константин тюкавин
евгений латышонок
динамо москва
зенит
российский футбольный союз (рфс)
Глушенков и Тюкавин начнут на скамейке матч "Зенит" - "Динамо" в Кубке России