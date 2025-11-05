https://ria.ru/20251105/traktor-neftekhimik-smotret-onlayn-2053006815.html
"Трактор" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 5 ноября
"Трактор" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 5 ноября - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
"Трактор" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 5 ноября
"Трактор" и "Нефтехимик" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T16:55:00+03:00
2025-11-05T16:55:00+03:00
2025-11-05T16:55:00+03:00
хоккей
трактор
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032697480_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7782c68bfa5c146caa875cd29732a87b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032697480_189:0:1896:1280_1920x0_80_0_0_cd27da78a938367988c3f372511821f3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
трактор, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Трактор, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей