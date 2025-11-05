Рейтинг@Mail.ru
"Сельта" не смогла вовремя вылететь в Загреб на матч Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:12 05.11.2025 (обновлено: 14:14 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/selta-2052968656.html
"Сельта" не смогла вовремя вылететь в Загреб на матч Лиги Европы
"Сельта" не смогла вовремя вылететь в Загреб на матч Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
"Сельта" не смогла вовремя вылететь в Загреб на матч Лиги Европы
Испанский футбольный клуб "Сельта" сообщил на своей странице в соцсети X, что клубу не удалось вовремя вылететь на матч Лиги Европы против загребского "Динамо". РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T14:12:00+03:00
2025-11-05T14:14:00+03:00
футбол
спорт
сельта
динамо (загреб)
лига европы уефа
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586878901_0:80:1080:688_1920x0_80_0_0_a8129bc4f6e7264e4f2e3288fc1c9a3f.jpg
/20251024/viktoriya-2050235363.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586878901_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_6f405451313db812ca30ce13316498be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сельта, динамо (загреб), лига европы уефа, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Сельта, Динамо (Загреб), Лига Европы УЕФА, Вокруг спорта
"Сельта" не смогла вовремя вылететь в Загреб на матч Лиги Европы

"Сельта" не смогла вылететь на матч Лиги Европы с загребским "Динамо"

© InstagramФутболисты "Сельты"
Футболисты Сельты - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Instagram
Футболисты "Сельты". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Сельта" сообщил на своей странице в соцсети X, что клубу не удалось вовремя вылететь на матч Лиги Европы против загребского "Динамо".
Загребское "Динамо" примет "Сельту" 6 ноября, встреча начнется в 20:45 мск.
"По независящим от "Сельты" причинам запланированный рейс в Загреб не может быть выполнен сегодня утром в первоначально установленное время. Команда в настоящий момент возвращается в спортивный городок, где проведет утреннюю тренировку. Клуб своевременно проинформирует, как только будут доступны новые обновления, касающиеся поездки", - говорится в сообщении "Сельты".
Как сообщает издание Diario de Pontevedra, в Галисии в среду ожидается шторм с сильными дождями и ветром.
Афиша Лиги Европы УЕФА - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Чешский клуб сенсационно обыграл "Рому" в матче Лиги Европы
24 октября, 00:12
 
ФутболСпортСельтаДинамо (Загреб)Лига Европы 2025-2026Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала