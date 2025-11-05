https://ria.ru/20251105/selta-2052968656.html
"Сельта" не смогла вовремя вылететь в Загреб на матч Лиги Европы
"Сельта" не смогла вовремя вылететь в Загреб на матч Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
"Сельта" не смогла вовремя вылететь в Загреб на матч Лиги Европы
Испанский футбольный клуб "Сельта" сообщил на своей странице в соцсети X, что клубу не удалось вовремя вылететь на матч Лиги Европы против загребского "Динамо". РИА Новости Спорт, 05.11.2025
