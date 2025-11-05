https://ria.ru/20251105/sadygov-2052948378.html
Садыгов приглашен на заседание КДК РФС по делу "Химок", заявил Григорьянц
Садыгов приглашен на заседание КДК РФС по делу "Химок", заявил Григорьянц - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Садыгов приглашен на заседание КДК РФС по делу "Химок", заявил Григорьянц
05.11.2025
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил РИА Новости, что бизнесмен Туфан Садыгов приглашен на заседание по делу подмосковных "Химок".
В конце октября слушание дела "Химок" было перенесено на 7 ноября.
"Продолжим заседание по футбольному клубу "Химки". На него 7 ноября официально приглашен Туфан Садыгов", - сказал Григорьянц.
Ранее "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров. "Химки" 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.