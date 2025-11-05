Рейтинг@Mail.ru
05.11.2025

Садыгов приглашен на заседание КДК РФС по делу "Химок", заявил Григорьянц
Футбол
 
12:53 05.11.2025
Садыгов приглашен на заседание КДК РФС по делу "Химок", заявил Григорьянц
Садыгов приглашен на заседание КДК РФС по делу "Химок", заявил Григорьянц - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Садыгов приглашен на заседание КДК РФС по делу "Химок", заявил Григорьянц
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил РИА Новости, что бизнесмен Туфан Садыгов приглашен на... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T12:53:00+03:00
2025-11-05T12:53:00+03:00
футбол
артур григорьянц
химки
российская премьер-лига (рпл)
вокруг спорта
артур григорьянц, химки, российская премьер-лига (рпл), вокруг спорта
Футбол, Артур Григорьянц, Химки, Российская премьер-лига (РПЛ), Вокруг спорта
Садыгов приглашен на заседание КДК РФС по делу "Химок", заявил Григорьянц

Бизнесмен Туфан Садыгов приглашен на заседание КДК РФС по делу "Химок"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил РИА Новости, что бизнесмен Туфан Садыгов приглашен на заседание по делу подмосковных "Химок".
В конце октября слушание дела "Химок" было перенесено на 7 ноября.
"Продолжим заседание по футбольному клубу "Химки". На него 7 ноября официально приглашен Туфан Садыгов", - сказал Григорьянц.
Ранее "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров. "Химки" 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.
Назван лучший футболист РПЛ в октябре
5 ноября, 12:38
Назван лучший футболист РПЛ в октябре
5 ноября, 12:38
 
ФутболАртур ГригорьянцХимкиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Вокруг спорта
 
