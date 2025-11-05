Рылов плодотворно работает в Федерации водных видов спорта, заявил тренер

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил РИА Новости в кулуарах форума "Россия - спортивная держава", что двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов плодотворно работает в Федерации водных видов спорта России.

Ранее Рылов не смог отобраться и выступить на чемпионате мира в Сингапуре.

"По продолжению карьеры Рылова, наверное, это к нему вопрос. Пока он остается в обойме, но уже очень плодотворно работает в нашей новой создавшейся федерации", - сказал Шишин.

Рылову 29 лет. На Олимпиаде в Токио он выиграл две золотые и одну серебряную медаль, став первым российским спортсменом в XXI веке, который завоевал золото Игр в плавании в бассейне. Также в его активе бронза Игр-2016, две золотые медали чемпионатов мира и три награды высшего достоинства с мирового первенства на короткой воде.