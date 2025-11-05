Рейтинг@Mail.ru
Рылов плодотворно работает в Федерации водных видов спорта, заявил тренер
12:57 05.11.2025
Рылов плодотворно работает в Федерации водных видов спорта, заявил тренер
Рылов плодотворно работает в Федерации водных видов спорта, заявил тренер
Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил РИА Новости в кулуарах форума "Россия - спортивная держава", что двукратный олимпийский чемпион... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T12:57:00+03:00
2025-11-05T12:57:00+03:00
евгений рылов
плавание
дмитрий шишин
/20251105/sinhronisty-2052913123.html
Новости
евгений рылов, плавание, дмитрий шишин
Евгений Рылов, Плавание, Дмитрий Шишин
Рылов плодотворно работает в Федерации водных видов спорта, заявил тренер

Главный тренер сборной Шишин заявил, что Рылов начал плодотворную работу в ФВВСР

Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил РИА Новости в кулуарах форума "Россия - спортивная держава", что двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов плодотворно работает в Федерации водных видов спорта России.
Ранее Рылов не смог отобраться и выступить на чемпионате мира в Сингапуре.
«
"По продолжению карьеры Рылова, наверное, это к нему вопрос. Пока он остается в обойме, но уже очень плодотворно работает в нашей новой создавшейся федерации", - сказал Шишин.
Рылову 29 лет. На Олимпиаде в Токио он выиграл две золотые и одну серебряную медаль, став первым российским спортсменом в XXI веке, который завоевал золото Игр в плавании в бассейне. Также в его активе бронза Игр-2016, две золотые медали чемпионатов мира и три награды высшего достоинства с мирового первенства на короткой воде.
Наталья Ищенко - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Ищенко оценила выступление российских синхронистов на ЧМ в Сингапуре
5 ноября, 10:37
 
Евгений РыловПлаваниеДмитрий Шишин
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
