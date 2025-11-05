https://ria.ru/20251105/rylov-2052949285.html
Рылов плодотворно работает в Федерации водных видов спорта, заявил тренер
Рылов плодотворно работает в Федерации водных видов спорта, заявил тренер - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Рылов плодотворно работает в Федерации водных видов спорта, заявил тренер
Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил РИА Новости в кулуарах форума "Россия - спортивная держава", что двукратный олимпийский чемпион... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T12:57:00+03:00
2025-11-05T12:57:00+03:00
2025-11-05T12:57:00+03:00
евгений рылов
плавание
дмитрий шишин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944326832_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_7d5bbf0f7c25aaa6e6ed9083efddb43f.jpg
/20251105/sinhronisty-2052913123.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944326832_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_2fc32b5f7fc0d463b33a83e9cd08b458.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений рылов, плавание, дмитрий шишин
Евгений Рылов, Плавание, Дмитрий Шишин
Рылов плодотворно работает в Федерации водных видов спорта, заявил тренер
Главный тренер сборной Шишин заявил, что Рылов начал плодотворную работу в ФВВСР
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил РИА Новости в кулуарах форума "Россия - спортивная держава", что двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов плодотворно работает в Федерации водных видов спорта России.
Ранее Рылов не смог отобраться и выступить на чемпионате мира в Сингапуре.
«
"По продолжению карьеры Рылова, наверное, это к нему вопрос. Пока он остается в обойме, но уже очень плодотворно работает в нашей новой создавшейся федерации", - сказал Шишин.
Рылову 29 лет. На Олимпиаде в Токио он выиграл две золотые и одну серебряную медаль, став первым российским спортсменом в XXI веке, который завоевал золото Игр в плавании в бассейне. Также в его активе бронза Игр-2016, две золотые медали чемпионатов мира и три награды высшего достоинства с мирового первенства на короткой воде.