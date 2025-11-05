Рейтинг@Mail.ru
Махачкалинское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:23 05.11.2025 (обновлено: 21:40 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/rpl-2053057740.html
Махачкалинское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России
Махачкалинское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Махачкалинское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России
Махачкалинское "Динамо" одержало победу над московским ЦСКА в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T20:23:00+03:00
2025-11-05T21:40:00+03:00
футбол
спорт
каспийск
россия
москва
кубок россии по футболу
динамо москва
пфк цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053067137_0:271:1706:1231_1920x0_80_0_0_37aa5eaa601754b3796e14331a0ff4f4.jpg
/20251104/spartak-2052768999.html
каспийск
россия
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053067137_0:111:1706:1391_1920x0_80_0_0_a571dc640d2bc6c1f9c95abdd6d2da77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, каспийск, россия, москва, кубок россии по футболу, динамо москва, пфк цска, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Каспийск, Россия, Москва, Кубок России по футболу, Динамо Москва, ПФК ЦСКА, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
Махачкалинское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России

Махачкалинское "Динамо" переиграло ЦСКА в первом матче 1/4 финала Кубка России

© Соцсети ЦСКАДанил Круговой
Данил Круговой - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Соцсети ЦСКА
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Махачкалинское "Динамо" одержало победу над московским ЦСКА в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча в Каспийске завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо". На пятой добавленной к первому тайму минуте пенальти реализовал Ражаб Магомедов.
Кубок России по футболу
05 ноября 2025 • начало в 18:15
Завершен
Динамо Махачкала
1 : 0
ЦСКА
45‎’‎ • Ражаб Магомедов (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
ЦСКА пропустил 20 голов с пенальти в Кубке России, больше 11-метровых забили только в ворота московского "Динамо" (22).
Ответная игра пройдет 26 ноября в Москве. В полуфинале пути РПЛ победитель противостояния встретится с сильнейшим в паре "Краснодар" - "Оренбург".
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Мостовой оценил шансы "Спартака" на победу в РПЛ
4 ноября, 14:15
 
ФутболСпортКаспийскРоссияМоскваКубок России по футболуДинамо МоскваПФК ЦСКАКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала