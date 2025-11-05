https://ria.ru/20251105/rpl-2053057740.html
Махачкалинское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России
Махачкалинское "Динамо" одержало победу над московским ЦСКА в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T21:40:00+03:00
каспийск
россия
москва
