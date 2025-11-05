"Оклахома" обыграла "Клипперс" в матче НБА

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" обыграла на выезде "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Инглвуде и завершилась со счетом 126:107 (23:33, 33:24, 38:29, 32:21) в пользу "Оклахомы". Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Тандер" Шей Гилджес-Александер, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 12 передач. У "Клипперс" 25 очков набрал Джеймс Харден.

Гилджес-Александер преодолел отметку в 20 набранных очков в 80-м матче подряд. Это третья самая продолжительная подобная серия в истории НБА.

"Оклахома" выиграла все восемь матчей на старте сезона и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. "Клипперс" с 3 победами и 4 поражениями располагаются на девятой строчке.

В следующем матче "Оклахома" на выезде встретится с "Портленд Трэйл Блэйзерс" в ночь на 6 ноября, "Клипперс" в гостях сыграют с "Финикс Санз" в ночь на 7 ноября.

Результаты других матчей:

"Торонто Рэпторс" - "Милуоки Бакс" - 128:100;

"Атланта Хокс" - "Орландо Мэджик" - 127:112;

"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Шарлотт Хорнетс" - 116:112;

"Чикаго Буллз" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 113:111;