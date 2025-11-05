Рейтинг@Mail.ru
"Оклахома" обыграла "Клипперс" в матче НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
09:56 05.11.2025 (обновлено: 10:10 05.11.2025)
"Оклахома" обыграла "Клипперс" в матче НБА
"Оклахома" обыграла "Клипперс" в матче НБА
"Оклахома" обыграла "Клипперс" в матче НБА
"Оклахома-Сити Тандер" обыграла на выезде "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
баскетбол
оклахома-сити тандер
лос-анджелес клипперс
нба
джеймс харден
оклахома-сити тандер, лос-анджелес клипперс, нба, джеймс харден
Баскетбол, Оклахома-Сити Тандер, Лос-Анджелес Клипперс, НБА, Джеймс Харден
"Оклахома" обыграла "Клипперс" в матче НБА

"Оклахома" обыграла "Клипперс" со счетом 126:107

© Getty Images / Luke HalesМомент из матча "Оклахома-Сити Тандер" - "Лос-Анджелес Клипперс"
Момент из матча Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Клипперс - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / Luke Hales
Момент из матча "Оклахома-Сити Тандер" - "Лос-Анджелес Клипперс"
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" обыграла на выезде "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Инглвуде и завершилась со счетом 126:107 (23:33, 33:24, 38:29, 32:21) в пользу "Оклахомы". Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Тандер" Шей Гилджес-Александер, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 12 передач. У "Клипперс" 25 очков набрал Джеймс Харден.
Гилджес-Александер преодолел отметку в 20 набранных очков в 80-м матче подряд. Это третья самая продолжительная подобная серия в истории НБА.
"Оклахома" выиграла все восемь матчей на старте сезона и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. "Клипперс" с 3 победами и 4 поражениями располагаются на девятой строчке.
В следующем матче "Оклахома" на выезде встретится с "Портленд Трэйл Блэйзерс" в ночь на 6 ноября, "Клипперс" в гостях сыграют с "Финикс Санз" в ночь на 7 ноября.
Результаты других матчей:
"Торонто Рэпторс" - "Милуоки Бакс" - 128:100;
"Атланта Хокс" - "Орландо Мэджик" - 127:112;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Шарлотт Хорнетс" - 116:112;
"Чикаго Буллз" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 113:111;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Финикс Санс" - 118:107.
 
БаскетболОклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес КлипперсНБАДжеймс Харден
 
