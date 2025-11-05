Бабаев прокомментировал идею о лимите на легионеров

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев, комментируя ужесточение лимита на легионеров, заявил РИА Новости, что все меры, в первую очередь, должны быть направлены на развитие российских игроков, отметив, что иностранные футболисты положительно влияли на игроков команды.
Ранее Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке.
"Я выступаю за набор определенных мер, направленных на рост российских футболистов, в том числе в контексте влияния на них хороших, качественных легионеров. На примере нашего клуба могу сказать, что исторически и в текущих реалиях, качественные легионеры очень благотворно влияли на наших молодых ребят", - сказал Бабаев.
"Все мы знаем Алана Дзагоева, легендарного футболиста, титулованного, который долгое время защищал цвета национальной сборной. Ни для кого не секрет, что на него очень сильно повлиял, в позитивном смысле этого слова, и Вагнер Лав, и другие легионеры, которые играли в нашей команде. Поэтому я убежден, что ограничительными мерами невозможно добиться хорошего результата. Потому что, во-первых, это конкуренция, во-вторых, развитие. Опять же, болельщику интересно смотреть на сильных мировых футболистов", - добавил он.
