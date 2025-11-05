Бабаев прокомментировал идею о лимите на легионеров

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев, комментируя ужесточение лимита на легионеров, заявил РИА Новости, что все меры, в первую очередь, должны быть направлены на развитие российских игроков, отметив, что иностранные футболисты положительно влияли на игроков команды.