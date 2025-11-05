Рейтинг@Mail.ru
Гол Кучерова не спас "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Колорадо"
Хоккей
 
08:37 05.11.2025
Гол Кучерова не спас "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Колорадо"
Гол Кучерова не спас "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Колорадо" - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Гол Кучерова не спас "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Колорадо"
"Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде уступила "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T08:37:00+03:00
2025-11-05T08:37:00+03:00
хоккей
спорт
денвер
виктор олофссон
росс колтон
никита кучеров
колорадо эвеланш
тампа-бэй лайтнинг
денвер
Гол Кучерова не спас "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Колорадо"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде уступила "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась победой "лавин" со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). В составе победителей дубль оформил Виктор Олофссон (14-я и 25-я минуты), также отличился Росс Колтон (26). У "Тампы" шайбы забросили Никита Кучеров (2) и Брэйден Поинт (44).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 ноября 2025 • начало в 05:30
Завершен
Колорадо
3 : 2
Тампа-Бэй
13:51 • Виктор Олофссон
(Натан Маккиннон, Мартин Некаш)
24:08 • Виктор Олофссон
(Джек Дрери, Габриэль Ландескуг)
25:21 • Росс Колтон
(Сэм Малински, Брок Нельсон)
01:37 • Никита Кучеров
43:32 • Брэйден Пойнт
(Charles-Edouard D'Astous, Виктор Хедман)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 31 бросок из 34. Нападающие "Колорадо" Валерий Ничушкин и Захар Бардаков результативными действиями не отметились.
В активе Кучерова 11 очков (5+6) в 11 играх. Он в 60-й раз в карьере в НХЛ открыл счет в матче.
"Колорадо" (21 очко) возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. "Тампа-Бэй" (14) располагается на пятой строчке в Атлантическом дивизионе. Команда прервала победную серию, которая насчитывала пять встреч.
В следующем матче "Тампа-Бэй" в ночь на 7 ноября по московскому времени в гостях сыграет с "Вегас Голден Найтс". "Колорадо" в ночь на 9 ноября на выезде встретится с "Эдмонтон Ойлерз".
