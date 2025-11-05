Гол Кучерова не спас "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Колорадо"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде уступила "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Денвере завершилась победой "лавин" со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). В составе победителей дубль оформил Виктор Олофссон (14-я и 25-я минуты), также отличился Росс Колтон (26). У "Тампы" шайбы забросили Никита Кучеров (2) и Брэйден Поинт (44).

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 31 бросок из 34. Нападающие "Колорадо" Валерий Ничушкин и Захар Бардаков результативными действиями не отметились.

В активе Кучерова 11 очков (5+6) в 11 играх. Он в 60-й раз в карьере в НХЛ открыл счет в матче.

"Колорадо" (21 очко) возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. "Тампа-Бэй" (14) располагается на пятой строчке в Атлантическом дивизионе. Команда прервала победную серию, которая насчитывала пять встреч.