Глава РПЛ выразил надежду на возобновление продажи пива на стадионах

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду на то, что продажа пива на стадионах клубов чемпионата страны по футболу будет возобновлена.
В мае первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что круглый стол по вопросу возвращения продажи пива на стадионах пройдет в Госдуме 9 июня, однако он не состоялся из-за того, что не удалось собрать кворум. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин в конце июля заявил о намерении осенью возобновить обсуждение вопроса о возвращении пива на стадионы.
"Мы говорили, и клубы выступали, и футболисты. И это наша общая позиция (вернуть продажу пива на стадионах). Мы все ждем, надеемся, но понимаем, что у нас полномочий нет. Тем не менее, очевидно, что пиво должно быть на стадионе. Есть соответствующая инстанция, надеюсь, вопрос будет решен, ждем", - сказал Алаев журналистам.
В России с 2005 года действует запрет на продажу пива на спортивных объектах. Исключением были Кубок конфедераций - 2017 и чемпионат мира - 2018.
