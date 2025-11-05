Рейтинг@Mail.ru
Глава РПЛ выразил надежду на возобновление продажи пива на стадионах
Футбол
 
17:54 05.11.2025
Глава РПЛ выразил надежду на возобновление продажи пива на стадионах
Глава РПЛ выразил надежду на возобновление продажи пива на стадионах
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду на то, что продажа пива на стадионах клубов чемпионата страны по футболу будет... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
/20251105/alaev-2053030249.html
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
александр алаев, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Александр Алаев, Российская премьер-лига (РПЛ)
Глава РПЛ выразил надежду на возобновление продажи пива на стадионах

Глава РПЛ Алаев: надеюсь, что вопрос с возвращением пива на стадионы будет решен

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду на то, что продажа пива на стадионах клубов чемпионата страны по футболу будет возобновлена.
В мае первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что круглый стол по вопросу возвращения продажи пива на стадионах пройдет в Госдуме 9 июня, однако он не состоялся из-за того, что не удалось собрать кворум. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин в конце июля заявил о намерении осенью возобновить обсуждение вопроса о возвращении пива на стадионы.
«
"Мы говорили, и клубы выступали, и футболисты. И это наша общая позиция (вернуть продажу пива на стадионах). Мы все ждем, надеемся, но понимаем, что у нас полномочий нет. Тем не менее, очевидно, что пиво должно быть на стадионе. Есть соответствующая инстанция, надеюсь, вопрос будет решен, ждем", - сказал Алаев журналистам.
В России с 2005 года действует запрет на продажу пива на спортивных объектах. Исключением были Кубок конфедераций - 2017 и чемпионат мира - 2018.
