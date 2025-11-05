Глава РПЛ выразил надежду на возобновление продажи пива на стадионах

«

"Мы говорили, и клубы выступали, и футболисты. И это наша общая позиция (вернуть продажу пива на стадионах). Мы все ждем, надеемся, но понимаем, что у нас полномочий нет. Тем не менее, очевидно, что пиво должно быть на стадионе. Есть соответствующая инстанция, надеюсь, вопрос будет решен, ждем", - сказал Алаев журналистам.