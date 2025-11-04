Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" объявил о подписании контракта с хорватским центровым
Баскетбол
 
20:01 04.11.2025 (обновлено: 20:02 04.11.2025)
"Зенит" объявил о подписании контракта с хорватским центровым
Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с хорватским центровым Лукой Шаманичем. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
"Зенит" объявил о подписании контракта с хорватским центровым

Баскетбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с хорватским центровым Лукой Шаманичем.
Контракт с 25-летним баскетболистом рассчитан до конца сезона-2025/26. Отмечается, что он станет первым игроком из Хорватии в истории "сине-бело-голубых".
Шаманич был выбран командой "Сан-Антонио Сперс" под общим 19-м номером в первом раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2019 года. Всего в его активе 36 матчей в составе клуба НБА. Позднее он стал игроком "Юты Джаз" и провел за команду 50 игр.
Баскетболист, который также можно выступать на позиции тяжелого форварда, после возвращения в Европу защищал цвета турецкого "Фенербахче", хорватской "Цибоны" и испанской "Басконии".
Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Швед подписал двухмесячный контракт с УНИКСом
4 ноября, 18:37
 
БаскетболСпортЛука ШаманичЗенит (Санкт-Петербург)
 
