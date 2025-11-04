https://ria.ru/20251104/zenit-2052832669.html
"Зенит" объявил о подписании контракта с хорватским центровым
Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с хорватским центровым Лукой Шаманичем. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
