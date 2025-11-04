Мостовой оценил шансы "Спартака" на победу в РПЛ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Спартак" весьма существенно отстает от лидера чемпионата России "Краснодара", но шансы на первое место сохраняются, и игрокам команды надо сражаться до самых последних минут турнира, заявил РИА Новости бывший футболист столичного клуба и сборной России Александр Мостовой.

"Гандикап огромный, но надо играть до самой последней минуты чемпионата. И ребятам надо попытаться в ближайших турах сократить отставание от лидера", - добавил собеседник агентства.