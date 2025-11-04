Мостовой оценил шансы "Спартака" на победу в РПЛ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Спартак" весьма существенно отстает от лидера чемпионата России "Краснодара", но шансы на первое место сохраняются, и игрокам команды надо сражаться до самых последних минут турнира, заявил РИА Новости бывший футболист столичного клуба и сборной России Александр Мостовой.
"Красно-белые" в воскресенье в 14-м туре в гостях проиграли лидеру со счетом 1:2. "Краснодар" с 32 очками находится на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Спартак" (22) идет на шестой позиции, выше него располагаются московский ЦСКА (30), петербургский "Зенит" (29), калининградская "Балтика" (27) и столичный "Локомотив" (27).
"Фора у "Краснодара" перед "Спартаком", конечно, большая. Но предыдущий чемпионат России показал, что в нем все может произойти. Ведь на зимнюю паузу тогда "Спартак" тогда ушел всего в двух очках отставания от лидера "Краснодара" (ставшие в итоге четвертыми москвичи набрали на 10 баллов меньше, чем победители турнира "быки" - прим. ред.)", - сказал Мостовой.
"Гандикап огромный, но надо играть до самой последней минуты чемпионата. И ребятам надо попытаться в ближайших турах сократить отставание от лидера", - добавил собеседник агентства.