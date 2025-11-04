Рейтинг@Mail.ru
Мостовой оценил шансы "Спартака" на победу в РПЛ - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:15 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/spartak-2052768999.html
Мостовой оценил шансы "Спартака" на победу в РПЛ
Мостовой оценил шансы "Спартака" на победу в РПЛ - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Мостовой оценил шансы "Спартака" на победу в РПЛ
Московский "Спартак" весьма существенно отстает от лидера чемпионата России "Краснодара", но шансы на первое место сохраняются, и игрокам команды надо сражаться РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T14:15:00+03:00
2025-11-04T14:15:00+03:00
футбол
спорт
россия
александр мостовой
спартак москва
краснодар
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002604757_0:183:3314:2048_1920x0_80_0_0_099943bc1dc9fe58473be3d3718f0e10.jpg
/20251103/futbol-2052568783.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002604757_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_a183f52cd0757b57c64ce92b35e82b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, александр мостовой, спартак москва, краснодар, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Александр Мостовой, Спартак Москва, Краснодар, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
Мостовой оценил шансы "Спартака" на победу в РПЛ

Мостовой: «Спартак» отстает от «Краснодара», но шансы на победу сохраняются

© РИА Новости / Александр ВильфФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Футболисты "Спартака". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Спартак" весьма существенно отстает от лидера чемпионата России "Краснодара", но шансы на первое место сохраняются, и игрокам команды надо сражаться до самых последних минут турнира, заявил РИА Новости бывший футболист столичного клуба и сборной России Александр Мостовой.
"Красно-белые" в воскресенье в 14-м туре в гостях проиграли лидеру со счетом 1:2. "Краснодар" с 32 очками находится на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Спартак" (22) идет на шестой позиции, выше него располагаются московский ЦСКА (30), петербургский "Зенит" (29), калининградская "Балтика" (27) и столичный "Локомотив" (27).
"Фора у "Краснодара" перед "Спартаком", конечно, большая. Но предыдущий чемпионат России показал, что в нем все может произойти. Ведь на зимнюю паузу тогда "Спартак" тогда ушел всего в двух очках отставания от лидера "Краснодара" (ставшие в итоге четвертыми москвичи набрали на 10 баллов меньше, чем победители турнира "быки" - прим. ред.)", - сказал Мостовой.
"Гандикап огромный, но надо играть до самой последней минуты чемпионата. И ребятам надо попытаться в ближайших турах сократить отставание от лидера", - добавил собеседник агентства.
Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Мусаев считает спорным удаление Кордобы в матче против "Спартака"
3 ноября, 03:30
 
ФутболСпортРоссияАлександр МостовойСпартак МоскваКраснодарПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала