Швед подписал двухмесячный контракт с УНИКСом - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Баскетбол
 
18:37 04.11.2025
Швед подписал двухмесячный контракт с УНИКСом
Швед подписал двухмесячный контракт с УНИКСом
Казанский баскетбольный клуб УНИКС в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с четырехкратным чемпионом России Алексеем Шведом. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
/20251104/basketbol-2052803998.html
спорт, алексей швед, уникс, зенит (санкт-петербург), цска, единая лига втб, чемпионат европы по баскетболу (евробаскет)
Баскетбол, Спорт, Алексей Швед, УНИКС, Зенит (Санкт-Петербург), ЦСКА, Единая Лига ВТБ, Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Швед подписал двухмесячный контракт с УНИКСом

УНИКС подписал контракт со Шведом на два месяца

Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с четырехкратным чемпионом России Алексеем Шведом.
Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на два месяца. Последним клубом россиянина был петербургский "Зенит", который он покинул в августе по завершении срока действия контракта.
Швед присоединился к "сине-бело-голубым" в январе 2025 года и помог петербуржцам во второй раз в истории выиграть регулярный чемпионат, а также завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ. Ранее он выступал за ЦСКА, "Химки" и китайский "Шаньси Лунгс". В составе сборной России Швед завоевал бронзу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и чемпионате Европы - 2011.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Уралмаш" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
4 ноября, 16:55
 
БаскетболСпортАлексей ШведУНИКСЗенит (Санкт-Петербург)ЦСКАЕдиная Лига ВТБЧемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
 
