Швед подписал двухмесячный контракт с УНИКСом
Казанский баскетбольный клуб УНИКС в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с четырехкратным чемпионом России Алексеем Шведом. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
баскетбол
спорт
алексей швед
уникс
зенит (санкт-петербург)
цска
единая лига втб
чемпионат европы по баскетболу (евробаскет)
