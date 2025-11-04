Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" победил "Сочи" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
19:26 04.11.2025
"Спартак" победил "Сочи" в матче КХЛ
"Спартак" победил "Сочи" в матче КХЛ
Московский "Спартак" одержал победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.11.2025
хоккей
спорт
никита коростелев
илья самсонов
спартак (москва)
хк сочи
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, никита коростелев, илья самсонов, спартак (москва), хк сочи, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Никита Коростелев, Илья Самсонов, Спартак (Москва), ХК Сочи, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Спартак" победил "Сочи" в матче КХЛ

"Спартак" в овертайме победил "Сочи" в матче КХЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХоккеисты "Спартака"
Хоккеисты Спартака - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Спартака". Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Московский "Спартак" одержал победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Сочи завершилась в овертайме со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбу забросил Никита Коростелев (62).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 ноября 2025 • начало в 17:00
Закончен в OT
Сочи
0 : 1
Спартак Москва
61:49 • Никита Коростелев
(Даниэль Усманов, Даниил Орлов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Вратарь "Спартака" Артем Загидулин отразил 29 бросков и оформил 11-й шатаут в карьере в КХЛ. Вернувшийся из Северной Америки голкипер Илья Самсонов в своем втором матче за "Сочи" отразил 32 броска из 33.
Матч между "Сочи" и "Спартаком" стал 1000-м для арбитра Алексея Белова в КХЛ. Он стал вторым в лиге по данному показателю после Константина Оленина (1031), который является руководителем департамента судейства.
Команды второй раз за два дня сыграли в Сочи, 2 ноября хозяева победили со счетом 5:2.
"Спартак", набрав 27 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где "Сочи" с 13 баллами располагается на последней, 11-й позиции. В следующем матче "Спартак" 6 ноября сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом", "Сочи" в этот же день примет череповецкую "Северсталь".
Хоккей Спорт Никита Коростелев Илья Самсонов ХК Спартак (Москва) ХК Сочи КХЛ 2025-2026
 
