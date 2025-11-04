"Спартак" победил "Сочи" в матче КХЛ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Московский "Спартак" одержал победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Сочи завершилась в овертайме со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбу забросил Никита Коростелев (62).
04 ноября 2025 • начало в 17:00
Закончен в OT
Вратарь "Спартака" Артем Загидулин отразил 29 бросков и оформил 11-й шатаут в карьере в КХЛ. Вернувшийся из Северной Америки голкипер Илья Самсонов в своем втором матче за "Сочи" отразил 32 броска из 33.
Матч между "Сочи" и "Спартаком" стал 1000-м для арбитра Алексея Белова в КХЛ. Он стал вторым в лиге по данному показателю после Константина Оленина (1031), который является руководителем департамента судейства.
Команды второй раз за два дня сыграли в Сочи, 2 ноября хозяева победили со счетом 5:2.
"Спартак", набрав 27 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где "Сочи" с 13 баллами располагается на последней, 11-й позиции. В следующем матче "Спартак" 6 ноября сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом", "Сочи" в этот же день примет череповецкую "Северсталь".
"Динамо" обыграло СКА и одержало пятую победу подряд в КХЛ
4 ноября, 19:26