Рейтинг@Mail.ru
"Сибирь" по буллитам проиграла "Торпедо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:19 04.11.2025 (обновлено: 16:23 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/khokkey-2052796136.html
"Сибирь" по буллитам проиграла "Торпедо" в матче КХЛ
"Сибирь" по буллитам проиграла "Торпедо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
"Сибирь" по буллитам проиграла "Торпедо" в матче КХЛ
Нижегородское "Торпедо" одержало победу над новосибирской "Сибирью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T16:19:00+03:00
2025-11-04T16:23:00+03:00
хоккей
спорт
новосибирск
восток
сибирь
торпедо
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992672427_0:443:2390:1787_1920x0_80_0_0_336651453bdb36625569136a9033077c.jpg
/20251103/doming-2052636934.html
новосибирск
восток
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992672427_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1b903d5394f44aed32a25990f659ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, новосибирск, восток, сибирь, торпедо, цска, континентальная хоккейная лига (кхл), иван чехович, кирилл воронин, егор соколов
Хоккей, Спорт, Новосибирск, Восток, Сибирь, Торпедо, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Иван Чехович, Кирилл Воронин, Егор Соколов
"Сибирь" по буллитам проиграла "Торпедо" в матче КХЛ

"Сибирь" проиграла "Торпедо" в матче КХЛ, потерпев восьмое поражение подряд

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккеисты нижегородского "Торпедо"
Хоккеисты нижегородского Торпедо - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" одержало победу над новосибирской "Сибирью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась после серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе "Торпедо" дублем отметился Егор Соколов (40-я и 55-я минуты), он же стал автором победного буллита, также шайбу забросил Кирилл Воронин (19). У "Сибири" отличились Оскар Булавчук (31), Иван Чехович (46) и Александр Першаков (47).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 ноября 2025 • начало в 13:30
Закончен (Б)
Сибирь
3 : 40:1
Торпедо НН
30:55 • Oskar Bulavchuk
(Александр Лукин, Архип Неколенко)
45:20 • Иван Чехович
(Егор Аланов, Сергей Широков)
46:05 • Alexander Pershakov
(Давид Фарранс, Валентин Пьянов)
18:11 • Кирилл Воронин
(Богдан Конюшков, Андрей Белевич)
40:11 • Егор Соколов
(Сергей Гончарук, Богдан Конюшков)
54:12 • Егор Соколов
(Алексей Кручинин, Богдан Конюшков)
65:01 • Егор Соколов (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Булавчук и ассистировавший Першакову Дэвид Фарранс заработали первые очки в КХЛ. Отдавший передачу защитник "Сибири" Егор Аланов продлил свою результативную серию до шести матчей (3 гола + 3 ассиста) в регулярном чемпионате.
"Торпедо", набрав 32 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Сибирь" с 17 баллами располагается на предпоследней, десятой строчке на Востоке. Команда потерпела поражение в восьмом матче КХЛ подряд.
В следующей встрече "Торпедо" 6 ноября сыграет в гостях с московским ЦСКА, с которым "Сибирь" встретится на выезде двумя днями позднее.
Хоккей. КХЛ. Сибирь (Новосибирск) – Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Канадский вратарь покинул "Сибирь" после 11 матчей в КХЛ
3 ноября, 14:47
 
ХоккейСпортНовосибирскВостокСибирьТорпедоЦСКАКХЛ 2025-2026Иван ЧеховичКирилл ВоронинЕгор Соколов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала