"Сибирь" по буллитам проиграла "Торпедо" в матче КХЛ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" одержало победу над новосибирской "Сибирью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась после серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе "Торпедо" дублем отметился Егор Соколов (40-я и 55-я минуты), он же стал автором победного буллита, также шайбу забросил Кирилл Воронин (19). У "Сибири" отличились Оскар Булавчук (31), Иван Чехович (46) и Александр Першаков (47).
04 ноября 2025 • начало в 13:30
Закончен (Б)
30:55 • Oskar Bulavchuk
(Александр Лукин, Архип Неколенко)
45:20 • Иван Чехович
(Егор Аланов, Сергей Широков)
46:05 • Alexander Pershakov
18:11 • Кирилл Воронин
(Богдан Конюшков, Андрей Белевич)
40:11 • Егор Соколов
(Сергей Гончарук, Богдан Конюшков)
54:12 • Егор Соколов
(Алексей Кручинин, Богдан Конюшков)
65:01 • Егор Соколов (П)
Булавчук и ассистировавший Першакову Дэвид Фарранс заработали первые очки в КХЛ. Отдавший передачу защитник "Сибири" Егор Аланов продлил свою результативную серию до шести матчей (3 гола + 3 ассиста) в регулярном чемпионате.
"Торпедо", набрав 32 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Сибирь" с 17 баллами располагается на предпоследней, десятой строчке на Востоке. Команда потерпела поражение в восьмом матче КХЛ подряд.
В следующей встрече "Торпедо" 6 ноября сыграет в гостях с московским ЦСКА, с которым "Сибирь" встретится на выезде двумя днями позднее.
