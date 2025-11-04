"Сибирь" по буллитам проиграла "Торпедо" в матче КХЛ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" одержало победу над новосибирской "Сибирью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Торпедо", набрав 32 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Сибирь" с 17 баллами располагается на предпоследней, десятой строчке на Востоке. Команда потерпела поражение в восьмом матче КХЛ подряд.