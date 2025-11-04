Рейтинг@Mail.ru
Бывшая девушка хоккеиста НХЛ обвинила его в краже денег из-за азартных игр
Хоккей
 
13:29 04.11.2025
Бывшая девушка хоккеиста НХЛ обвинила его в краже денег из-за азартных игр
Американская модель Лорен Мохен заявила, что ее бывший возлюбленный хоккеист "Оттавы Сенаторз" Артур Калиев обманул ее на сумму более 50 тысяч долларов из-за...
артур калиев, оттава сенаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Артур Калиев, Оттава Сенаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Бывшая девушка хоккеиста НХЛ обвинила его в краже денег из-за азартных игр

Экс-девушка хоккеиста НХЛ Калиева Мохен обвинила его в обмане на $50 тысяч

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Американская модель Лорен Мохен заявила, что ее бывший возлюбленный хоккеист "Оттавы Сенаторз" Артур Калиев обманул ее на сумму более 50 тысяч долларов из-за зависимости от азартных игр.
Мохен и Калиев начали встречаться летом 2022 года, их отношения развивались на протяжении трех лет. Как рассказала девушка New York Post, ей пришлось финансировать жизнь спортсмена, который жаловался на то, что семья забирает всю его зарплату, а также рассказывал, что родные подвергали его в прошлом физическому насилию и занимаются преступной деятельностью. Журналисты не смогли подтвердить эту информацию. Сестра Калиева позже рассказала Мохен, что именно из-за игровой зависимости родители взяли под свой контроль счета хоккеиста. Кроме того, по словам модели, Калиев "делал странные вещи" и отказывался смотреть что-либо по телевизору кроме спорта.
Мохен также сообщила, что Калиев выпросил у нее доступ к ее счету с обещанием вернуть ей в будущем все занятые деньги, однако в итоге хоккеист использовал ее личную информацию для создания отдельного счета. Друг Калиева, нападающий СКА Игорь Ларионов - младший, сообщил Мохен о имеющихся у игрока долгах более чем в 50 тысяч долларов перед бывшими одноклубниками из "Лос-Анджелес Кингз" за "штрафы, групповые ставки и тотализатор". В определенный момент "Кингз" отстранили Калиева от тренировок, но отказывались обменивать его. В январе 2025 года Мохен выдала хоккеисту деньги на погашение долгов перед командой, после чего он был выставлен на драфт отказов и смог перейти в "Нью-Йорк Рейнджерс". Модель сообщила, что Калиев поблагодарил ее за помощь, но даже не пытался вернуть ей деньги. В марте 2025 года Мохен предложила Калиеву пройти программу помощи игрокам НХЛ, однако тот отказался.
В сентябре, уже после расставания с Калиевым, Мохен обратилась в полицию своего родного города (Сэгино-Тауншип, штат Мичиган), чтобы начать процесс оспаривания операций, связанных с предполагаемым мошенничеством Калиева.
Калиеву 24 года, рожденный в Ташкенте американский хоккеист в текущем сезоне принял участие в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отметился одной передачей.
Джервонта Дэвис - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ: чемпиона мира по боксу обвинили в насилии и похищении бывшей девушки
31 октября, 01:36
 
ХоккейАртур КалиевОттава СенаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
