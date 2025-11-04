https://ria.ru/20251104/bude-glimt-monako-smotret-onlayn-2052772313.html
"Будё-Глимт" — "Монако": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября
"Будё-Глимт" — "Монако": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
"Будё-Глимт" — "Монако": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября
"Будё-Глимт" и "Монако" встретятся в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T22:01:00+03:00
2025-11-04T22:01:00+03:00
2025-11-04T22:01:00+03:00
футбол
будё-глимт
монако
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
