Станкович прокомментировал инцидент с разбитым стеклом автобуса
Футбол
 
01:30 03.11.2025 (обновлено: 02:48 03.11.2025)
Станкович прокомментировал инцидент с разбитым стеклом автобуса
Станкович прокомментировал инцидент с разбитым стеклом автобуса - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Станкович прокомментировал инцидент с разбитым стеклом автобуса
Главный тренер московского "Спартака" серб Деян Станкович заявил, что не видит ничего особенного в инциденте с разбитым стеклом автобуса, на котором футболисты... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
спорт, спартак москва, краснодар, российская премьер-лига (рпл), вокруг спорта
Футбол, Спорт, Спартак Москва, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ), Вокруг спорта
Станкович прокомментировал инцидент с разбитым стеклом автобуса

Станкович не видит ничего особенного в инциденте с разбитым стеклом автобуса

Разбитое окно автобуса с игроками "Спартака"
Разбитое окно автобуса с игроками Спартака - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Соцсети клуба
Разбитое окно автобуса с игроками "Спартака"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главный тренер московского "Спартака" серб Деян Станкович заявил, что не видит ничего особенного в инциденте с разбитым стеклом автобуса, на котором футболисты команды добирались на матч чемпионата России против "Краснодара".
В воскресенье "Спартак" проиграл на выезде "Краснодару" (1:2) в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Перед матчем неизвестные разбили стекло автобуса "красно-белых", никто из футболистов не пострадал.
«
"Ничего особенного не случилось. В других странах случаются вещи похлеще. Не хочу развивать эту тему, потому что нас прекрасно встретили, здесь великолепный стадион", - приводит слова Станковича с пресс-конференции сайт "Спартака".
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Оренбург (Оренбург) - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Спартак" выиграл первый матч после возвращения Станковича
25 октября, 16:04
 
Футбол Спорт Спартак Москва Краснодар РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Вокруг спорта
 
