"Работало только сердце": русский дзюдоист ослеп и совершил невозможное

После дебюта на Олимпиаде он женился, но спустя всего девять дней потерял возлюбленную и лишился зрения. Из глубокой депрессии его вытащили друзья, он вернулся в спорт и даже в 50 лет остается одним из лучших в мире.

Дрался во дворе и прогуливал школу ради тренировок

Олег Крецул сменил футбол на единоборства после драки "двор на двор". Его команда в одну калитку проиграла борцам. Десятилетнего Олега позвали в секцию дзюдо. Тренер сразу разглядел в нем перспективного мальчишку и вручил кимоно через неделю — другим до этого момента приходилось заниматься по полгода. Он начал выигрывать детские турниры, а к 16 годам стал победителем первенства страны — последнего перед распадом СССР. Вместе с дзюдо он занимался и самбо, где тоже делал успехи.

Дзюдо стало для Крецула настоящей страстью. Он рассказывал, что ради тренировок сбегал с уроков, а потом возвращался обратно в школу — чтобы родители не заметили. Те работали с утра до вечера, и не подозревали, что из-за увлечения сына страдает учеба. Преподаватели жаловались на пропуски, но Крецул всегда выдумывал оправдания, лишь бы ему не запретили ходить в спортзал.

После распада СССР уроженец Кишинева стал выступать за сборную Молдавии. В 1996 году он был самым молодым спортсменом в составе национальной команды на чемпионате Европы и привез с соревнований серебряную медаль — огромный успех для всей страны. Это выступление позволило Крецулу отобраться на Олимпийские игры в Атланте.

Потерял жену и зрение в аварии, но не сдался

Дзюдоист дебютировал на Играх в 21 год, но неудачно — в 1/16 финала Крецул уступил южнокорейцу Чо Инчхолю, а в утешительном турнире проиграл представителю Грузии Сосо Липартелиани. Крецул списывал неудачу на недостаток опыта.

После Олимпиады спортсмен сыграл свадьбу, но уже через девять дней случилась трагедия. Олег попал в страшную аварию, погибли жена и ее брат.

« "Мы возвращались от бабушки моей жены, — рассказывал он. — В машине было пять человек, я за рулем. Около города Комрат я, обгоняя автобус, ускорился… В этот момент из деревни выезжал КАМаЗ. Он не заметил меня… В аварии выжили только подруга жены и я. Очнулся на полу деревенской больницы. Со слов врачей, у меня работало только сердце. Не будь я спортсменом, не выдержало бы и оно".

В результате аварии Крецул лишился зрения из-за множественных травм лица. Все потрясения вогнали спортсмена в глубокую депрессию, и в течение нескольких месяцев он не мог думать ни о чем другом.

Друзья пытались растормошить Олега, и через некоторое время он начал поддаваться. Крецул не видел смысла в возвращении в спорт, но товарищи продолжали зазывать его в спортзал.

« "Они заезжали за мной, затаскивали в зал, где я раньше тренировался. Сперва я противился: "Зачем? В чем смысл?" Но они настаивали: "Успокойся, просто занимайся для себя". Я сидел-сидел, а потом начал потихоньку качаться, выходить на ковер. Со временем узнал, что есть дзюдо для слабовидящих, паралимпийское движение", — рассказывал он.

Жизнь Крецула изменилась. Он снова почувствовал желание тренироваться и достигать побед. Помог спортсмену тренер Виталий Глигор — именно он вернул дзюдоиста на соревнования. В 1999 году Крецул выступил на международном Гран-при, а в 2001 году на соревнованиях для слабовидящих в Вильнюсе взял золото. При этом Олег был единственным полностью незрячим среди участников.

В том же году Крецул стал членом сборной России — тут ему помогли с операциями на глаза, которых провели целых пять. Именно в составе сборной России Олег начал готовиться к возвращению на главный старт — к Паралимпийским играм.

В 2004 году Крецул отправился в Афины. Там он добрался до финала, но в решающей схватке проиграл алжирцу Мессауду Нине. На второй заход за золотом дзюдоист отправился в 2008 году в Пекине — и на этот раз успешно. В финале Крецул оказался сильнее азербайджанца Тофига Мамедова.

Для России это золото стало историческим — до Крецула никто из россиян не выигрывал в турнире по дзюдо среди слабовидящих. Особое значение победа имела для самого Олега, ведь финал проходил 9 сентября — в годовщину той самой аварии.

« "Сейчас, когда не вижу, я чувствую борьбу намного правильнее. До аварии я был здоровым, крепким, мне хотелось соперника поломать, а не обмануть, и в этом была моя главная ошибка. Сейчас для меня дзюдо — это красивая борьба, техника, искусство. Я чувствую каждый шаг спортсмена. Только после аварии я понял, что такое настоящее дзюдо", — говорил Крецул.

Выиграл медаль Паралимпиады почти в 50 лет

На Игры в Лондоне в 2012 году атлет не попал, четыре года спустя в Рио попасть тоже не удалось. Вскоре у Крецула начались проблемы со здоровьем, из-за которых врачи не разрешали ему заниматься. Спортсмен рассказывал, что месяцами его держали в больнице и говорили, что больше к соревнованиям он "не годен".

Так Крецул принял решение вернуться в Молдавию, где он возглавил Национальный паралимпийский комитет и стал развивать парадзюдо. Уже в составе сборной Молдавии он отправился на третью для себя Паралимпиаду в Токио, но выступил неудачно — проиграл Шухрату Бобоеву из Узбекистана в 1/8 финала. На том турнире 46-летний Крецул был самым возрастным участником.

« "После сорока лет уже не та выносливость. Все вроде при тебе, но... Ничего, есть еще Франция-2024. Я выиграл чемпионат Европы, иду вторым в рейтинге, так что обязательно собираюсь в Париж!" — заявлял спортсмен в конце 2023 года.

И действительно, летом 2024-го почти 50-летний Крецул отправился во Францию. И привез оттуда медаль! Олег вышел в поединок за бронзу и там оказался сильнее представителя Турции Ясина Чимчилера.

На протяжении всей карьеры в парадзюдо Крецул, несмотря на успехи, часто оказывался в положении, где преимущество оказывалось на стороне соперника. Ведь долгое время в дзюдо для слабовидящих не было разделения на незрячих и тех, у кого зрение исчезло не полностью.

« "Очень сильно хитрят, — рассказывал Крецул о соперниках. — В финале Игр в Пекине я боролся со спортсменом из Азербайджана, так он машину водит! Алжирец, которому я уступил в финале афинской Олимпиады, тоже видит, сейчас работает секундантом. Мой тренер уже 20 лет с этим борется".

В 2023 году о жизни Крецула даже сняли художественный фильм, который назвали в его честь. Дзюдоист выступил консультантом на съемках картины, помогал актеру Никите Волкова играть самого себя.