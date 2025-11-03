https://ria.ru/20251103/kretsul-2051263271.html
"Работало только сердце": русский дзюдоист ослеп и совершил невозможное
"Работало только сердце": русский дзюдоист ослеп и совершил невозможное - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
"Работало только сердце": русский дзюдоист ослеп и совершил невозможное
После дебюта на Олимпиаде он женился, но спустя всего девять дней потерял возлюбленную и лишился зрения. Из глубокой депрессии его вытащили друзья, он вернулся... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T18:45:00+03:00
2025-11-03T18:45:00+03:00
2025-11-03T18:46:00+03:00
единоборства
дзюдо
вокруг спорта
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051259861_0:7:454:262_1920x0_80_0_0_000a07b4056cb27233cb18ef869953e7.png
/20251005/serikov-2046419147.html
/20250911/shushunova-2041058648.html
/20250809/kobozev-2034241798.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Роберт Шилькович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763545060_0:118:827:945_100x100_80_0_0_157ec73d6a503d3c89794007a4ece067.jpg
Роберт Шилькович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763545060_0:118:827:945_100x100_80_0_0_157ec73d6a503d3c89794007a4ece067.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051259861_0:2:454:343_1920x0_80_0_0_5b907dc69d214934e0b0540fa7426f2b.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Роберт Шилькович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763545060_0:118:827:945_100x100_80_0_0_157ec73d6a503d3c89794007a4ece067.jpg
дзюдо, вокруг спорта, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, паралимпийские игры
Единоборства, Дзюдо, Вокруг спорта, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Паралимпийские игры
После дебюта на Олимпиаде он женился, но спустя всего девять дней потерял возлюбленную и лишился зрения. Из глубокой депрессии его вытащили друзья, он вернулся в спорт и даже в 50 лет остается одним из лучших в мире.
Дрался во дворе и прогуливал школу ради тренировок
Олег Крецул сменил футбол на единоборства после драки "двор на двор". Его команда в одну калитку проиграла борцам. Десятилетнего Олега позвали в секцию дзюдо. Тренер сразу разглядел в нем перспективного мальчишку и вручил кимоно через неделю — другим до этого момента приходилось заниматься по полгода. Он начал выигрывать детские турниры, а к 16 годам стал победителем первенства страны — последнего перед распадом СССР. Вместе с дзюдо он занимался и самбо, где тоже делал успехи.
Дзюдо стало для Крецула настоящей страстью. Он рассказывал, что ради тренировок сбегал с уроков, а потом возвращался обратно в школу — чтобы родители не заметили. Те работали с утра до вечера, и не подозревали, что из-за увлечения сына страдает учеба. Преподаватели жаловались на пропуски, но Крецул всегда выдумывал оправдания, лишь бы ему не запретили ходить в спортзал.
После распада СССР уроженец Кишинева стал выступать за сборную Молдавии. В 1996 году он был самым молодым спортсменом в составе национальной команды на чемпионате Европы и привез с соревнований серебряную медаль — огромный успех для всей страны. Это выступление позволило Крецулу отобраться на Олимпийские игры в Атланте.
Потерял жену и зрение в аварии, но не сдался
Дзюдоист дебютировал на Играх в 21 год, но неудачно — в 1/16 финала Крецул уступил южнокорейцу Чо Инчхолю, а в утешительном турнире проиграл представителю Грузии Сосо Липартелиани. Крецул списывал неудачу на недостаток опыта.
После Олимпиады спортсмен сыграл свадьбу, но уже через девять дней случилась трагедия. Олег попал в страшную аварию, погибли жена и ее брат.
«
"Мы возвращались от бабушки моей жены, — рассказывал он. — В машине было пять человек, я за рулем. Около города Комрат я, обгоняя автобус, ускорился… В этот момент из деревни выезжал КАМаЗ. Он не заметил меня… В аварии выжили только подруга жены и я. Очнулся на полу деревенской больницы. Со слов врачей, у меня работало только сердце. Не будь я спортсменом, не выдержало бы и оно".
В результате аварии Крецул лишился зрения из-за множественных травм лица. Все потрясения вогнали спортсмена в глубокую депрессию, и в течение нескольких месяцев он не мог думать ни о чем другом.
Друзья пытались растормошить Олега, и через некоторое время он начал поддаваться. Крецул не видел смысла в возвращении в спорт, но товарищи продолжали зазывать его в спортзал.
«
"Они заезжали за мной, затаскивали в зал, где я раньше тренировался. Сперва я противился: "Зачем? В чем смысл?" Но они настаивали: "Успокойся, просто занимайся для себя". Я сидел-сидел, а потом начал потихоньку качаться, выходить на ковер. Со временем узнал, что есть дзюдо для слабовидящих, паралимпийское движение", — рассказывал он.
Жизнь Крецула изменилась. Он снова почувствовал желание тренироваться и достигать побед. Помог спортсмену тренер Виталий Глигор — именно он вернул дзюдоиста на соревнования. В 1999 году Крецул выступил на международном Гран-при, а в 2001 году на соревнованиях для слабовидящих в Вильнюсе взял золото. При этом Олег был единственным полностью незрячим среди участников.
В том же году Крецул стал членом сборной России — тут ему помогли с операциями на глаза, которых провели целых пять. Именно в составе сборной России Олег начал готовиться к возвращению на главный старт — к Паралимпийским играм.
В 2004 году Крецул отправился в Афины. Там он добрался до финала, но в решающей схватке проиграл алжирцу Мессауду Нине. На второй заход за золотом дзюдоист отправился в 2008 году в Пекине — и на этот раз успешно. В финале Крецул оказался сильнее азербайджанца Тофига Мамедова.
Для России это золото стало историческим — до Крецула никто из россиян не выигрывал в турнире по дзюдо среди слабовидящих. Особое значение победа имела для самого Олега, ведь финал проходил 9 сентября — в годовщину той самой аварии.
«
"Сейчас, когда не вижу, я чувствую борьбу намного правильнее. До аварии я был здоровым, крепким, мне хотелось соперника поломать, а не обмануть, и в этом была моя главная ошибка. Сейчас для меня дзюдо — это красивая борьба, техника, искусство. Я чувствую каждый шаг спортсмена. Только после аварии я понял, что такое настоящее дзюдо", — говорил Крецул.
Выиграл медаль Паралимпиады почти в 50 лет
На Игры в Лондоне в 2012 году атлет не попал, четыре года спустя в Рио попасть тоже не удалось. Вскоре у Крецула начались проблемы со здоровьем, из-за которых врачи не разрешали ему заниматься. Спортсмен рассказывал, что месяцами его держали в больнице и говорили, что больше к соревнованиям он "не годен".
Так Крецул принял решение вернуться в Молдавию, где он возглавил Национальный паралимпийский комитет и стал развивать парадзюдо. Уже в составе сборной Молдавии он отправился на третью для себя Паралимпиаду в Токио, но выступил неудачно — проиграл Шухрату Бобоеву из Узбекистана в 1/8 финала. На том турнире 46-летний Крецул был самым возрастным участником.
«
"После сорока лет уже не та выносливость. Все вроде при тебе, но... Ничего, есть еще Франция-2024. Я выиграл чемпионат Европы, иду вторым в рейтинге, так что обязательно собираюсь в Париж!" — заявлял спортсмен в конце 2023 года.
И действительно, летом 2024-го почти 50-летний Крецул отправился во Францию. И привез оттуда медаль! Олег вышел в поединок за бронзу и там оказался сильнее представителя Турции Ясина Чимчилера.
На протяжении всей карьеры в парадзюдо Крецул, несмотря на успехи, часто оказывался в положении, где преимущество оказывалось на стороне соперника. Ведь долгое время в дзюдо для слабовидящих не было разделения на незрячих и тех, у кого зрение исчезло не полностью.
«
"Очень сильно хитрят, — рассказывал Крецул о соперниках. — В финале Игр в Пекине я боролся со спортсменом из Азербайджана, так он машину водит! Алжирец, которому я уступил в финале афинской Олимпиады, тоже видит, сейчас работает секундантом. Мой тренер уже 20 лет с этим борется".
В 2023 году о жизни Крецула даже сняли художественный фильм, который назвали в его честь. Дзюдоист выступил консультантом на съемках картины, помогал актеру Никите Волкова играть самого себя.
«
"Слишком много сострадания к "бедному Олегу", — критиковал картину Крецул. — А я не люблю, когда меня жалеют. Да, пришлось тяжело после аварии. Но не надо оглядываться назад. У меня в жизни все в порядке — семья, дети, любимое дело".