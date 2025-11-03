Рейтинг@Mail.ru
Колосков оценил шансы Станковича исправить ситуацию в "Спартаке" - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
11:02 03.11.2025 (обновлено: 11:32 03.11.2025)
Колосков оценил шансы Станковича исправить ситуацию в "Спартаке"
Колосков оценил шансы Станковича исправить ситуацию в "Спартаке"
Игра московского "Спартака" в матче 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" показала, что у главного тренера команды Деяна Станковича еще есть возможности... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
спорт, россия, вячеслав колосков, российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Спорт, Россия, Вячеслав Колосков, Российский футбольный союз (РФС)
Колосков оценил шансы Станковича исправить ситуацию в "Спартаке"

Колосков: у Станковича еще есть возможности исправить ситуацию в "Спартаке"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Игра московского "Спартака" в матче 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" показала, что у главного тренера команды Деяна Станковича еще есть возможности влиять на ситуацию и исправить непростое турнирное положение, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
"Красно-белые" в воскресенье в гостях проиграли "быкам" со счетом 1:2. "Краснодар" с 32 очками лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), "Спартак" (22) занимает шестое место.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Краснодар
2 : 1
Спартак Москва
18‎’‎ • Александр Черников
(Джон Кордоба)
59‎’‎ • Джон Кордоба
90‎’‎ • Ливай Гарсия
(Эсекьель Барко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Я в матче с "Краснодаром" почувствовал, что у Станковича команда в порядке. И это было особенно видно начиная с середины второго тайма. В "Спартаке" собраны потрясающие игроки, и если исходить из их индивидуального мастерства, то это одна из лучших команд в нашем чемпионате. Но, по сути, они сами себе привезли два гола, в том числе и с дурацким розыгрышем мяча у своей штрафной. Поэтому по игре с "Краснодаром" я не могу сказать, что Станкович в чем-то недоработал и что в команде есть какие-то проблемы", - сказал Колосков.
"С моей точки зрения, "Спартак" вчера заслуживал ничьей. Обе команды играли хорошо, было много огня и много эмоций. И специалисты разберут, насколько нарушения правил тянули на желтые или красные карточки. Важно, что матч был супернапряженным и было видно, что идет игра за лидерство и чемпионство. Я считаю, что у Станковича еще есть шансы исправить ситуацию - если команда во всех матчах будет играть так, как с "Краснодаром", - добавил собеседник агентства.
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Хуже быть не может... "Спартак" Станковича попал под "быков" в Краснодаре
2 ноября, 21:40
 
ФутболСпортРоссияВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)
 
