Колосков оценил шансы Станковича исправить ситуацию в "Спартаке"

"С моей точки зрения, "Спартак" вчера заслуживал ничьей. Обе команды играли хорошо, было много огня и много эмоций. И специалисты разберут, насколько нарушения правил тянули на желтые или красные карточки. Важно, что матч был супернапряженным и было видно, что идет игра за лидерство и чемпионство. Я считаю, что у Станковича еще есть шансы исправить ситуацию - если команда во всех матчах будет играть так, как с "Краснодаром", - добавил собеседник агентства.