Колосков оценил шансы Станковича исправить ситуацию в "Спартаке"

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Игра московского "Спартака" в матче 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" показала, что у главного тренера команды Деяна Станковича еще есть возможности влиять на ситуацию и исправить непростое турнирное положение, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
"Красно-белые" в воскресенье в гостях проиграли "быкам" со счетом 1:2. "Краснодар" с 32 очками лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), "Спартак" (22) занимает шестое место.
02 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
18’ • Александр Черников
59’ • Джон Кордоба
90’ • Ливай Гарсия
"Я в матче с "Краснодаром" почувствовал, что у Станковича команда в порядке. И это было особенно видно начиная с середины второго тайма. В "Спартаке" собраны потрясающие игроки, и если исходить из их индивидуального мастерства, то это одна из лучших команд в нашем чемпионате. Но, по сути, они сами себе привезли два гола, в том числе и с дурацким розыгрышем мяча у своей штрафной. Поэтому по игре с "Краснодаром" я не могу сказать, что Станкович в чем-то недоработал и что в команде есть какие-то проблемы", - сказал Колосков.
"С моей точки зрения, "Спартак" вчера заслуживал ничьей. Обе команды играли хорошо, было много огня и много эмоций. И специалисты разберут, насколько нарушения правил тянули на желтые или красные карточки. Важно, что матч был супернапряженным и было видно, что идет игра за лидерство и чемпионство. Я считаю, что у Станковича еще есть шансы исправить ситуацию - если команда во всех матчах будет играть так, как с "Краснодаром", - добавил собеседник агентства.