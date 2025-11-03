Беккер рассказал, что мог стать тренером Синнера

«

"Это правда - в 2022 году я мог стать тренером Синнера, хотя раньше никогда об этом не говорил. Через пару месяцев ожидался приговор в Лондоне, и я сказал Яннику: не знаю, чем все закончится, не могу взять на себя ответственность. Но я не хотел оставлять его без поддержки, поэтому посоветовал несколько имен, одно из них - Даррен Кэхилл. Думаю, он уже не уйдет, и возвращаться мне незачем: я был уверен, что Синнер станет великим. Сейчас у меня другая жизнь: семья растет, новые дела, и я не хочу снова жить "на чемоданах". У Янника уже четыре титула на турнирах Большого шлема в 24 года - не думаю, что при мне получилось бы лучше. У него отличная команда", - сказал Беккер Corriere Della Sera.