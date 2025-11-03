Беккер рассказал, что мог стать тренером Синнера

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Шестикратный победитель турниров Большого шлема немец Борис Беккер рассказал, что судебные разбирательства помешали ему стать тренером итальянского теннисиста Янника Синнера.
В апреле 2022 года Беккера приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Бывшего теннисиста признали виновным по четырем пунктам обвинения, связанным с его личным банкротством. Ему вменялось сокрытие трех миллионов евро в активах и кредитах с целью избежания выплат по долгам.
"Это правда - в 2022 году я мог стать тренером Синнера, хотя раньше никогда об этом не говорил. Через пару месяцев ожидался приговор в Лондоне, и я сказал Яннику: не знаю, чем все закончится, не могу взять на себя ответственность. Но я не хотел оставлять его без поддержки, поэтому посоветовал несколько имен, одно из них - Даррен Кэхилл. Думаю, он уже не уйдет, и возвращаться мне незачем: я был уверен, что Синнер станет великим. Сейчас у меня другая жизнь: семья растет, новые дела, и я не хочу снова жить "на чемоданах". У Янника уже четыре титула на турнирах Большого шлема в 24 года - не думаю, что при мне получилось бы лучше. У него отличная команда", - сказал Беккер Corriere Della Sera.
С 2022 года тренерами Синнера являются экс-теннисисты Симоне Ваньоцци и Даррен Кэхилл. В 2023-м специалисты получили награду "Тренер года" на церемонии ATP Awards. Синнер является первой ракеткой мира, на его счету 23 выигранных турнира ATP, в том числе четыре титула на турнирах Большого шлема.
Беккеру 57 лет. В активе немца 49 титулов в одиночном разряде. Он побеждал на Уимблдоне (1985, 1986, 1989), Открытом чемпионате Австралии (1991, 1996) и Открытом чемпионате США (1989). Также немец является двукратным обладателем Кубка Дэвиса и олимпийским чемпионом 1992 года в парном разряде. В 2003 году Беккер был включен в Международный зал теннисной славы.
