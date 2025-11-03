Рейтинг@Mail.ru
Беккер рассказал, что мог стать тренером Синнера - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
11:35 03.11.2025 (обновлено: 11:36 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/bekker-2052607987.html
Беккер рассказал, что мог стать тренером Синнера
Беккер рассказал, что мог стать тренером Синнера - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Беккер рассказал, что мог стать тренером Синнера
Шестикратный победитель турниров Большого шлема немец Борис Беккер рассказал, что судебные разбирательства помешали ему стать тренером итальянского теннисиста... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T11:35:00+03:00
2025-11-03T11:36:00+03:00
теннис
спорт
янник синнер
борис беккер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69814/51/698145136_0:248:2068:1411_1920x0_80_0_0_771334f495060ef67bc459b2f21f7ae9.jpg
/20251103/sinner-2052590586.html
/20251029/davydenko-2051651100.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69814/51/698145136_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_f01028a763b96fbfcfe3ba913663f88c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, янник синнер, борис беккер
Теннис, Спорт, Янник Синнер, Борис Беккер
Беккер рассказал, что мог стать тренером Синнера

Беккер признался, что судебный приговор помешал ему стать тренером Синнера

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБорис Беккер
Борис Беккер - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Шестикратный победитель турниров Большого шлема немец Борис Беккер рассказал, что судебные разбирательства помешали ему стать тренером итальянского теннисиста Янника Синнера.
В апреле 2022 года Беккера приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Бывшего теннисиста признали виновным по четырем пунктам обвинения, связанным с его личным банкротством. Ему вменялось сокрытие трех миллионов евро в активах и кредитах с целью избежания выплат по долгам.
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Синнер вновь стал первой ракеткой мира, Медведев поднялся в рейтинге
3 ноября, 09:07
«
"Это правда - в 2022 году я мог стать тренером Синнера, хотя раньше никогда об этом не говорил. Через пару месяцев ожидался приговор в Лондоне, и я сказал Яннику: не знаю, чем все закончится, не могу взять на себя ответственность. Но я не хотел оставлять его без поддержки, поэтому посоветовал несколько имен, одно из них - Даррен Кэхилл. Думаю, он уже не уйдет, и возвращаться мне незачем: я был уверен, что Синнер станет великим. Сейчас у меня другая жизнь: семья растет, новые дела, и я не хочу снова жить "на чемоданах". У Янника уже четыре титула на турнирах Большого шлема в 24 года - не думаю, что при мне получилось бы лучше. У него отличная команда", - сказал Беккер Corriere Della Sera.
С 2022 года тренерами Синнера являются экс-теннисисты Симоне Ваньоцци и Даррен Кэхилл. В 2023-м специалисты получили награду "Тренер года" на церемонии ATP Awards. Синнер является первой ракеткой мира, на его счету 23 выигранных турнира ATP, в том числе четыре титула на турнирах Большого шлема.
Беккеру 57 лет. В активе немца 49 титулов в одиночном разряде. Он побеждал на Уимблдоне (1985, 1986, 1989), Открытом чемпионате Австралии (1991, 1996) и Открытом чемпионате США (1989). Также немец является двукратным обладателем Кубка Дэвиса и олимпийским чемпионом 1992 года в парном разряде. В 2003 году Беккер был включен в Международный зал теннисной славы.
Николай Давыденко - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Экс-третья ракетка мира из России назвал менталитет немцев дебильным
29 октября, 21:18
 
ТеннисСпортЯнник СиннерБорис Беккер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала