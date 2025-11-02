Семин заявил, что футболисты "Зенита" не готовы физически

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты петербургского "Зенита" находятся не в оптимальной форме, в физическом плане игроки московского "Локомотива" имели преимущество в матче 14-го тура чемпионата страны, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
"Я бы не сказал, что "Зенит" вчера был так хорош. На мой взгляд, игроки еще недостаточно готовы физически. Высокое мастерство у них, несомненно, есть, но физическая готовность оставляет желать лучшего. При счете 1:0 команда стала играть прагматично, наверное, от того, что не было сильной энергетики для того, чтобы продолжать действовать в прежней манере. "Зенит" выиграл за счет того, что индивидуальное мастерство отдельных игроков было на высоком уровне", - сказал Семин.
"Но в физическом плане "Локомотив" имел преимущество. А для того, чтобы добиться положительного результата, команде не хватило мастерства игроков", - отметил специалист.
Также Семин добавил, что отсутствие в составе "Локомотива" защитника Сесара Монтеса и нападающего Дмитрия Воробьева не сыграло решающей роли.
"Так и у "Зенита" тоже много кто из игроков отсутствовал. И этот фактор не играет никакой роли. "Зенит" взял три очка, но оптимальной формы у игроков команды, на мой взгляд, пока нет", - сказал собеседник агентства.