Семин заявил, что футболисты "Зенита" не готовы физически
Футбол
 
19:37 02.11.2025 (обновлено: 19:55 02.11.2025)
Семин заявил, что футболисты "Зенита" не готовы физически
2025-11-02T19:37:00+03:00
2025-11-02T19:55:00+03:00
2025
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты петербургского "Зенита" находятся не в оптимальной форме, в физическом плане игроки московского "Локомотива" имели преимущество в матче 14-го тура чемпионата страны, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
Петербуржцы в субботу на своей арене обыграли столичную команду со счетом 2:0. "Зенит" набрал 29 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, где лидирует московский ЦСКА (30). "Локомотив" (27) находится на пятой позиции.
«
"Я бы не сказал, что "Зенит" вчера был так хорош. На мой взгляд, игроки еще недостаточно готовы физически. Высокое мастерство у них, несомненно, есть, но физическая готовность оставляет желать лучшего. При счете 1:0 команда стала играть прагматично, наверное, от того, что не было сильной энергетики для того, чтобы продолжать действовать в прежней манере. "Зенит" выиграл за счет того, что индивидуальное мастерство отдельных игроков было на высоком уровне", - сказал Семин.
"Но в физическом плане "Локомотив" имел преимущество. А для того, чтобы добиться положительного результата, команде не хватило мастерства игроков", - отметил специалист.
Также Семин добавил, что отсутствие в составе "Локомотива" защитника Сесара Монтеса и нападающего Дмитрия Воробьева не сыграло решающей роли.
«
"Так и у "Зенита" тоже много кто из игроков отсутствовал. И этот фактор не играет никакой роли. "Зенит" взял три очка, но оптимальной формы у игроков команды, на мой взгляд, пока нет", - сказал собеседник агентства.
