Пономарев: "Зенит" показал, что "Локомотив" из себя ничего не представляет

"Некоторое время при счете 1:0 "Зенит" действовал очень прагматично, но потом здорово разыгрался. Конечно, определенный "напряг" перед матчем у них был, они боялись "Локомотива", но, оказывается, "Локомотив" из себя ничего не представляет. (Полузащитник Алексей) Батраков старается, но что он один, бедненький, может сделать? А больше у них ничего нет - оборона слабая, а в нападении ничего интересного нет", - подчеркнул собеседник агентства.