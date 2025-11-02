Рейтинг@Mail.ru
Пономарев: "Зенит" показал, что "Локомотив" из себя ничего не представляет
Футбол
 
16:04 02.11.2025
Пономарев: "Зенит" показал, что "Локомотив" из себя ничего не представляет
Игра петербургского "Зенита" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу против московского "Локомотива" оставила приятное впечатление, заявил РИА Новости...
Пономарев: "Зенит" показал, что "Локомотив" из себя ничего не представляет

Пономарев: матч с "Зенитом" показал, что в "Локомотиве" старается один Батраков

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Игра петербургского "Зенита" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу против московского "Локомотива" оставила приятное впечатление, заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
Петербуржцы в субботу на своей арене выиграли у столичной команды со счетом 2:0. "Зенит" набрал 29 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, где лидирует московский ЦСКА (30). "Локомотив" (27) находится на четвертой позиции.
«
"Мне понравилось, как вчера играл "Зенит". Они все делают абсолютно правильно. И ребята вышли на матч с хорошим настроем, и, может быть, они уже обрели такую приличную форму. Возможно, (тренер Сергей) Семак их накрутил перед игрой, или самого Семака накрутили, потому что невозможно продолжать дальше играть в такой академический футбол. Игроки быстро проходили середину поля и постоянно нагнетали оборону противника. В этом плане мне футболисты "Зенита" понравились", - сказал Пономарев.
"Некоторое время при счете 1:0 "Зенит" действовал очень прагматично, но потом здорово разыгрался. Конечно, определенный "напряг" перед матчем у них был, они боялись "Локомотива", но, оказывается, "Локомотив" из себя ничего не представляет. (Полузащитник Алексей) Батраков старается, но что он один, бедненький, может сделать? А больше у них ничего нет - оборона слабая, а в нападении ничего интересного нет", - подчеркнул собеседник агентства.
"Не чемпионский уровень": Колосков не считает нужным возвращать Чалова
2 ноября, 15:04
