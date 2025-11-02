"Фенербахче" обыграл "Бешикташ" в матче чемпионата Турции

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Фенербахче" одержал победу над "Бешикташем" в матче 11-го тура чемпионата Турции по футболу.
Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 3:2 в пользу "Фенербахче". В составе победителей голы забили Исмаил Юксек (32-я минута), Марко Асенсио (45+3) и Джон Дуран (83). У проигравших отличились Эль-Билаль Туре (5) и Эмирхан Топчу (22).
На 26-й минуте футболист "Бешикташа" Оркун Кёкчю был удален. Спустя минуту красную карточку получил главный тренер команды Серген Ялчын.
"Фенербахче" продлил беспроигрышную серию в чемпионате страны под руководством главного тренера Доменико Тедеско до восьми матчей. Специалист сменил в этой должности Жозе Моуринью, который покинул команду в конце августа.
"Фенербахче", набрав 25 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. "Бешикташ" (17) располагается на шестой строчке.
