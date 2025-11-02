Рейтинг@Mail.ru
"Фенербахче" обыграл "Бешикташ" в матче чемпионата Турции - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:22 02.11.2025 (обновлено: 22:53 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/turtsiya-2052549363.html
"Фенербахче" обыграл "Бешикташ" в матче чемпионата Турции
"Фенербахче" обыграл "Бешикташ" в матче чемпионата Турции - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Фенербахче" обыграл "Бешикташ" в матче чемпионата Турции
"Фенербахче" одержал победу над "Бешикташем" в матче 11-го тура чемпионата Турции по футболу. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T22:22:00+03:00
2025-11-02T22:53:00+03:00
футбол
спорт
доменико тедеско
марко асенсио
оркун кёкчю
фенербахче
бешикташ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052551218_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_90e9e3290f21e423c5e221f03940887d.jpg
/20241104/mourinyu-1981745560.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052551218_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_5390e2eddceff0dcc6b8bff9b6550a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, доменико тедеско, марко асенсио, оркун кёкчю, фенербахче, бешикташ
Футбол, Спорт, Доменико Тедеско, Марко Асенсио, Оркун Кёкчю, Фенербахче, Бешикташ
"Фенербахче" обыграл "Бешикташ" в матче чемпионата Турции

«Фенербахче» победил «Бешикташ» со счетом 3:2 в матче чемпионата Турции

© Getty Images / Ahmad MoraЭпизод матча "Фенербахче" против "Бешикташа"
Эпизод матча Фенербахче против Бешикташа - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Getty Images / Ahmad Mora
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Фенербахче" одержал победу над "Бешикташем" в матче 11-го тура чемпионата Турции по футболу.
Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 3:2 в пользу "Фенербахче". В составе победителей голы забили Исмаил Юксек (32-я минута), Марко Асенсио (45+3) и Джон Дуран (83). У проигравших отличились Эль-Билаль Туре (5) и Эмирхан Топчу (22).
На 26-й минуте футболист "Бешикташа" Оркун Кёкчю был удален. Спустя минуту красную карточку получил главный тренер команды Серген Ялчын.
"Фенербахче" продлил беспроигрышную серию в чемпионате страны под руководством главного тренера Доменико Тедеско до восьми матчей. Специалист сменил в этой должности Жозе Моуринью, который покинул команду в конце августа.
"Фенербахче", набрав 25 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. "Бешикташ" (17) располагается на шестой строчке.
Главный тренер клуба Рома Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Моуринью: если бы рассказали всю правду о футболе в Турции, я бы не приехал
4 ноября 2024, 01:19
 
ФутболСпортДоменико ТедескоМарко АсенсиоОркун КёкчюФенербахчеБешикташ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала