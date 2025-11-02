"Не чемпионский уровень": Колосков не считает нужным возвращать Чалова

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Возможное возвращение в ЦСКА экс-нападающего клуба Федора Чалова не принесет большой пользы в атакующей линии, так как он не является форвардом команды чемпионского уровня, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Армейцы в пятницу на своей арене со счетом 3:0 победили "Нижний Новгород". ЦСКА с 30 очками после 14 встреч возглавляет турнирную таблицу чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Чалов выступал за "красно-синих" с 2016 по 2024 год, забив 76 мячей в 199 матчах. В августе 2024 года россиянин перешел в греческий ПАОК.
«
"ЦСКА играет без форвардов, и даже если вернется Федор Чалов, это не поможет им в линии атаки. Чалов тоже нападающий не для чемпионской команды. Не хочу говорить про него ничего плохого, ведь он был лучшим бомбардиром ЦСКА. Но все же он нападающий не уровня чемпионского состава", - сказал Колосков, оценивая подобные перспективы.
В атаке у ЦСКА играют россиянин Тамерлан Мусаев и бразилец Алеррандро, на счету которых по одному забитому мячу в нынешнем сезоне РПЛ.