"Не чемпионский уровень": Колосков не считает нужным возвращать Чалова

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Возможное возвращение в ЦСКА экс-нападающего клуба Федора Чалова не принесет большой пользы в атакующей линии, так как он не является форвардом команды чемпионского уровня, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.