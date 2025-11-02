Рейтинг@Mail.ru
"Не чемпионский уровень": Колосков не считает нужным возвращать Чалова - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:04 02.11.2025 (обновлено: 17:21 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/tsska-2052507738.html
"Не чемпионский уровень": Колосков не считает нужным возвращать Чалова
"Не чемпионский уровень": Колосков не считает нужным возвращать Чалова - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Не чемпионский уровень": Колосков не считает нужным возвращать Чалова
Возможное возвращение в ЦСКА экс-нападающего клуба Федора Чалова не принесет большой пользы в атакующей линии, так как он не является форвардом команды... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T15:04:00+03:00
2025-11-02T17:21:00+03:00
футбол
спорт
вячеслав колосков
федор чалов
пфк цска
паок
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155359/07/1553590780_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_fbc14365996c432ee56816c2ccc5f1f6.jpg
/20250718/alerrandro-2029852782.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155359/07/1553590780_143:0:2614:1853_1920x0_80_0_0_08e8fada799fd36fe6b10335fb9e8654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вячеслав колосков, федор чалов, пфк цска, паок, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Вячеслав Колосков, Федор Чалов, ПФК ЦСКА, ПАОК, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Не чемпионский уровень": Колосков не считает нужным возвращать Чалова

Колосков: возвращение Чалова в ЦСКА не принесет большой пользы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФёдор Чалов
Фёдор Чалов - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Фёдор Чалов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Возможное возвращение в ЦСКА экс-нападающего клуба Федора Чалова не принесет большой пользы в атакующей линии, так как он не является форвардом команды чемпионского уровня, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Армейцы в пятницу на своей арене со счетом 3:0 победили "Нижний Новгород". ЦСКА с 30 очками после 14 встреч возглавляет турнирную таблицу чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Чалов выступал за "красно-синих" с 2016 по 2024 год, забив 76 мячей в 199 матчах. В августе 2024 года россиянин перешел в греческий ПАОК.
«
"ЦСКА играет без форвардов, и даже если вернется Федор Чалов, это не поможет им в линии атаки. Чалов тоже нападающий не для чемпионской команды. Не хочу говорить про него ничего плохого, ведь он был лучшим бомбардиром ЦСКА. Но все же он нападающий не уровня чемпионского состава", - сказал Колосков, оценивая подобные перспективы.
В атаке у ЦСКА играют россиянин Тамерлан Мусаев и бразилец Алеррандро, на счету которых по одному забитому мячу в нынешнем сезоне РПЛ.
Футболист ЦСКА Алеррандро - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
"Я работяга": Алеррандро хочет оправдать веру в себя в "новой эпохе" ЦСКА
18 июля, 09:13
 
ФутболСпортВячеслав КолосковФедор ЧаловПФК ЦСКАПАОКРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала